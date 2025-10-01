Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/10/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 02/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đồпg Hới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 06h30 - 09h30 Mất điện trạm Nguyễn Du. Đội quản lý điện Đồпg Hới Xữ lý tiếp xúc, thay bulong tại đầu cực MBA TBA Nguyễn Du thuộc XT 482 BNI (do bị rỉ rét phát nhiệt) 02/10/2025 từ 06h30 - 11h30 Mất điện trạm Mỹ Cảnh 1, Mỹ Cảnh 3, Mỹ Cảnh 4, khu đô thị Mỹ Cảnh, Đội quản lý điện Đồпg Hới Nâng công suất TBA Mỹ Cảnh 3 thuộc XT 482 BNI (XDCB)- Kéo dây để san tải TBA KĐT Mỹ Cảnh

Lịch cúp điện xã Triệu Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Ra Đa. Đội quản lý điện Triệu Phong Thay tủ hạ áp và cáp tổng TBA 02/10/2025 từ 06h30 - 11h30 Mất điện trạm Đại Hòa. Đội quản lý điện Triệu Phong Thay tủ hạ áp và cáp tổng TBA

Lịch cúp điện xã Quảng Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 06h30 - 13h00 Mất điện trạm Lệ Kỳ 4, Troóc Trâu, trang trại Long Giang, Cầu Hồ Điếu Gà. Đội quản lý điện Quảng Ninh Công ty Quảng Uyên (ĐTXD BS 2025):Dựng cột BTLT-14m, căng dây tại VT81/11, VT 81/12

Lịch cúp điện xã Trường Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 06h30 - 09h30 Mất điện trạm Trường Thủy 7, Ngã Tư Thạch Bàn, Solar Do Linh, Solar Minh Đức, Cầu Thác Cóc. Đội quản lý điện Lệ Thủy Tách TU của LBS478/14 Lục Giang bị hư hỏng tại M55/48/14 XT 478 Lệ Thủy (*) 02/10/2025 từ 06h30 - 10h00 Mất điện trạm Sinh Thái, Trang Trại Cá Chình, Hoàng Hải, Tự dùng BT2. Đội quản lý điện Lệ Thủy Lắp đặt, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Trường Thọ tại M107 XT 471 Cam Liên (*)

Lịch cúp điện xã Khe Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm Tân Vĩnh. Đội quản lý điện Khe Sanh Chuyển lưới hạ thế và công tơ sang vị trí mới (SCL 2025) 02/10/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm Ba Ngày 1 - Tà Long, Ba Ngày 2 - Tà Long, Cóc, T4 Sa Trầm - Pa Nang, T5 Ta Men - Pa Nang, Thôn Chai, Tà Long, Tà Mên 2, Thôn Ngược - Pa Nang, Trầm, Thôn Trĩa, Viettel Sa Trầm. Đội quản lý điện Khe Sanh UBND xã Đakrông đề nghị cắt điện để xử lý cây đảm bảo an toàn trước bão số 09; Cty PTNT Quảng Trị kết hợp thay dây dẫn từ VT162 đến VT205-2/1 XT 473 TC Khe Sanh thuộc công trình: Nâng cao ĐTC lưới điện trung áp phía Tây Tỉnh Quảng Trị năm 2025 (ĐTXD 2025). 02/10/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Tân Vĩnh 1. Đội quản lý điện Khe Sanh Chuyển lưới hạ thế và công tơ sang vị trí mới (SCL 2025)

Lịch cúp điện xã Gio Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm An Mỹ 2, Cẩm Phổ. Đội quản lý điện Gio Linh UBND xã Gio Linh kiến nghị cắt điện để phát quang tuyến- Đội SCNLĐ tách lèo tại VT 128/80/67 XT 476 Quán Ngang 02/10/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Khu Phố 6, BHXH Gio Linh, Phát triển điểm dân cư xã Gio Mỹ, Giếng 9. Đội quản lý điện Gio Linh ETC Quảng Trị thí nghiệm cáp ngầm XT 484 Quán Ngan

Lịch cúp điện xã Hoàn Lão

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 06h30 - 14h30 Mất điện trạm Bàu Ri, NOTM T1-Nam Bàu Ri, chi cục thuế Bố Trạch. Đội quản lý điện Bố Trạch Công ty Đăng Nguyên: Bổ sung xà sứđỡ cung tại VT 155/5; thay cột BTLT-14m bằng cột sắt 12.1m, đấu nối đếnFCO TBA 250kVA tại VT 155/6 (UBND Xã Hoàn Lão đề nghị Cắt điện)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 02/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.