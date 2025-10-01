Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 02/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nghĩa Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm cầu Cổ Lũy (Cửa Đại). Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Kiểm tra bảo dưỡng TBA CS Cầu Cổ Lũy-XT478/QNG

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm NT Phổ Quang 3. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay MBA tại TBA NT Phổ Quang 3 - XT 477/MĐU sau khi ĐTXD cấp MBA mới 02/10/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm NT P. An 2 và trạm NT Pho An 4. Đội quản lý điện Đức Phổ Thay MBA tại TBA NT Phổ An 4 không đảm bảo vận hành - XT 477/MĐU (QĐ: 3252/QĐ-QNPC)- Sơn vỏ MBA NT Phổ An 2 - XT 477/MĐU

Lịch cúp điện xã Đăk Pék

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 09h00 - 11h00 Mất điện trạm KTM Đăk Long 2. Đội quản lý điện Đăk Glei Thay CSV

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Đức Thắng 6 và trạm Đức Thắng 8. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay 01 vỏ tủ điện hạ thế composite kích thước (1400x1150x400)mm, kèm thanh cái có công suất nhỏ hơn 400kVA. Thay buloon hệ xà trạm bị mục rỉ với số lượng: 04 bộ buloon 16x100, 04 bộ buloon 18x100. TBA Đức Thắng 6

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 02/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.