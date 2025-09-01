Đóng

Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/09/2025 tại Đà Nẵng

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 02/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 02/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hòa Khánh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

02/09/2025

từ 06h30 - 18h30

 Mất điện trạm biến áp điện tử Việt Hoa T2. Đội quản lý điện Liên Chiểu  Vệ sinh, bảo dưỡng, TNĐK TBA Điện tử Việt Hòa T2, T4 -477HKH2 

02/09/2025

từ 06h30 - 18h30

 Mất điện trạm biến áp Murata. Đội quản lý điện Liên Chiểu  Vệ sinh, bảo dưỡng, TNĐK TBA T1 đến T9 Murata -477HKH2 

02/09/2025

từ 07h00 - 17h00

 Mất điện trạm biến áp Deahan T2. Đội quản lý điện Liên Chiểu  Lắp TI hạ áp đo đếm nội bộ & đấu nối tủ điện hạ áp tại các tủ tổng TBA TM Á Châu 4, Deahan T2, TM Á Châu T6 - 482HKH

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 02/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
