Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/09/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 02/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
02/09/2025
từ 06h30 - 18h30
|Mất điện trạm biến áp điện tử Việt Hoa T2.
|Đội quản lý điện Liên Chiểu
|Vệ sinh, bảo dưỡng, TNĐK TBA Điện tử Việt Hòa T2, T4 -477HKH2
|
02/09/2025
từ 06h30 - 18h30
|Mất điện trạm biến áp Murata.
|Đội quản lý điện Liên Chiểu
|Vệ sinh, bảo dưỡng, TNĐK TBA T1 đến T9 Murata -477HKH2
|
02/09/2025
từ 07h00 - 17h00
|Mất điện trạm biến áp Deahan T2.
|Đội quản lý điện Liên Chiểu
|Lắp TI hạ áp đo đếm nội bộ & đấu nối tủ điện hạ áp tại các tủ tổng TBA TM Á Châu 4, Deahan T2, TM Á Châu T6 - 482HKH
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 02/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.