Lịch cúp điện hôm nay ngày 01/10/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 01/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm biến áp T6 TN Hòa Cường. Đội quản lý điện Hải Châu Thay tủ điện trạm biến áp, lắp chụp bảo vệ FCO, TVL, MBA trạm biến áp T6 TN Hòa Cường. (SCL 2025)

Lịch cúp điện phường An Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm biến áp Lê Văn Hiến T2. Đội quản lý điện Sơn Trà Thay dây từ FCO đến MBA, thay FCO, thay tủ điện tổng trạm biến áp Lê văn Hiến T2 đz 471 T2.NHS Kiểm định an toàn thiết bị điện năm 2025 MBA và Thu lôi van: trạm biến áp Lê văn Hiến T2 đz 471 T2.NHSCông trình SCL ĐLST 2025 01/10/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm biến áp Hoài Thanh. Đội quản lý điện Sơn Trà Thay dây từ FCO đến MBA, thay FCO, thay tủ điện tổng trạm biến áp Hoài Thanh T1 đz 476 T2.NHS Kiểm định an toàn thiết bị điện năm 2025 MBA và Thu lôi van: trạm biến áp Hoài Thanh T1 đz 476 T2.NHSCông trình SCL ĐLST 2025 01/10/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm biến áp Trường Chính trị TPĐN. Đội quản lý điện Sơn Trà Tách đấu nối cáp vặn xoắn từ máy phát vào tủ điện tổng trạm biến áp Trường chính trị đz 476 ADO. Tách đấu nối cáp vặn xoắn từ MBA lưu động vào tủ điện tổng trạm biến áp Trường chính trị đz 476 ADO.

Lịch cúp điện xã Núi Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm biến áp Tam Anh 3-4. Đội quản lý điện Núi Thành Công ty TNHH MTV ĐT&XD TÂN HOÀNG PHÁT đăng ký Thay MBA, thay tủ điện trạm biến áp Tam Anh 3-4 XT 477 TAN (ĐTXD 2025) 01/10/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp T5 Tam Xuân. Đội quản lý điện Núi Thành Công ty TNHH MTV ĐT&XD TÂN HOÀNG PHÁT đăng ký Thay MBA, thay tủ điện trạm biến áp T5 Tam Xuân XT 476 TKY (ĐTXD 2025)

Lịch cúp điện xã Tiên Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 06h00 - 12h30 Mất điện trạm biến áp Tiên Ngọc 4, Tiên Ngọc 5. Đội quản lý điện Tiên Phước Công ty XLCN Quảng Ngãi thi công công trình XDCB 2025 nâng dung lượng MBA trạm biến áp Tiên Ngọc 5 XT471TG.TPH. ĐQLĐ Tiên Phước phối hợp thi công SCTX: thay dây néo rét rỉ tại trụ 231/72/13/15, 231/72/13/40, 231/72/13/41 NR Tiên Ngọc 4 XT 471 TG.THP. * Sau công tác: Khóa F79 MC Tiên Lãnh để đóng điện * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đề nghị đóng điện khôi phục lưới, ban hành sơ đồ nguyên lý sau công tác. 01/10/2025 từ 13h00 - 16h30 Mất điện trạm biến áp Tiên Lãnh 2-1. Đội quản lý điện Tiên Phước ĐQLĐ Tiên Phước thi công SCTX thay dây hạ thế tại khoảng trụ B-2/7/9 đến B-2/7/11 trạm biến áp Tiên Lãnh 2-1 XT471TG.TPH.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 01/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.