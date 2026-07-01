Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2026

(VTC News) -

Sáng nay 1/7, Bộ GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời công bố phổ điểm các môn thi và các tổ hợp xét tuyển.

Theo Công văn số 2304 của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2026 và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Cụ thể, các mốc thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống:

TT Các mốc thời gian Nội dung 1 Từ ngày 29/7 đến 17h ngày 30/7 Tải dữ liệu và rà soát cơ sở dữ liệu trên hệ thống 2 Từ ngày 31/7 đến 3/8/2026 Tập huấn công tác rà soát dữ liệu tuyển sinh 3 Từ 7h đến 16h ngày 4/8 Tổ chức xét tuyển 4 13h ngày 5/8 Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 1 5 13h ngày 5/8 Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 1 6 Từ 7h đến 11h30 ngày 6/8 Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 2 7 13hngày 6/8 Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 2 8 13h ngày 6/8 Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 2 9 16h30 ngày 6/8 Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 3 10 16 giờ 30 ngày 6/8 Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 3 11 7h ngày 7/8 Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 3 12 11h30 ngày 7/8 Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 4 13 13h ngày 7/8 Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 4 14 13h ngày 7/8 Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 4 15 16h30 ngày 7/8 Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 5 16 16 giờ 30 ngày 7/8 Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 5 17 7h ngày 8/8 Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 5, Thủ trưởng cơ sở đào tạo tổ chức rà soát kết quả lọc ảo với Thông tin tuyển sinh và xác nhận kết quả rà soát trên Hệ thống lọc ảo 18 7h ngày 9/8 Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 6 đã Thủ trưởng CSĐT xác nhận rà soát 19 13h30 ngày 9/8 Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 20 13h30 ngày 9/8 Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 21 17hngày 9/8 Các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống 22 Ngày 10/8 Rà soát kết quả trúng tuyển 23 Trước 17h ngày 13/8 Công bố kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 3037 về kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Kế hoạch được ban hành để cơ sở đào tạo và các bên liên quan triển khai đồng bộ, chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể của đơn vị, cá nhân; đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh, thực hiện đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Dự kiến, các cơ sở đào tạo sẽ thông báo tuyển sinh đợt bổ sung từ ngày 22/8; xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định từ tháng 8 đến tháng 12.

Theo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ GD&ĐT cả nước có 5 thí sinh đạt 30/30, gồm 1 A00 và 4 B00, giảm 4 so với năm trước trong hơn 1,2 triệu thí sinh.

Trong đó, tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) ghi nhận một thí sinh đến từ Bắc Ninh đạt 10 điểm ở cả ba môn. Tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) có 4 thí sinh đạt 30 điểm, gồm 3 em ở TP.HCM và 1 em ở Đắk Lắk. So với kỳ thi năm trước, số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối giảm 4 trường hợp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự. Kết quả vừa dùng để xét công nhận tốt nghiệp, vừa là căn cứ quan trọng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng.