Biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh phải làm gì tiếp theo?

(VTC News) -

Ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau khi biết kết quả, thí sinh cần thực hiện nhiều thủ tục quan trọng theo lịch tuyển sinh để không ảnh hưởng đến quyền lợi xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học.

Kiểm tra điểm thi và cân nhắc phúc khảo

Ngay sau khi tra cứu điểm thi, thí sinh nên đối chiếu kết quả với bài làm và mức điểm dự kiến. Nếu nhận thấy có dấu hiệu bất thường, thí sinh có quyền nộp đơn phúc khảo.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Đây là điểm mới của kỳ thi năm 2026 khi thời gian tiếp nhận đơn được rút xuống còn 5 ngày thay vì 10 ngày như trước.

Việc chấm phúc khảo phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7.

Chờ xét công nhận tốt nghiệp

Để được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

Không bị kỷ luật hủy kết quả thi.

Không có môn thi hoặc môn thi thành phần nào bị điểm từ 1 trở xuống.

Điểm xét tốt nghiệp đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Theo quy định, điểm xét tốt nghiệp được tính từ 50% điểm các môn thi tốt nghiệp, 50% điểm học bạ của ba năm THPT cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Các sở giáo dục và đào tạo hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 3/7.

Nhận giấy chứng nhận kết quả thi

Chậm nhất ngày 7/7, các trường THPT hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận kết quả thi, đồng thời trả học bạ và các giấy tờ liên quan cho thí sinh.

Từ năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo gộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành một loại giấy chung là Giấy chứng nhận kết quả thi.

Sau khi biết kết quả, thí sinh cần thực hiện nhiều thủ tục quan trọng theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. (Ảnh: Minh Đức)

Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Sau khi có điểm thi, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần trong thời gian hệ thống mở.

Nộp lệ phí xét tuyển

Sau khi chốt nguyện vọng, thí sinh cần hoàn thành việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Thời gian nộp lệ phí diễn ra từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7.

Việc không nộp lệ phí đúng thời hạn có thể khiến nguyện vọng không được hệ thống ghi nhận để xét tuyển.

Chờ lọc ảo và công bố kết quả trúng tuyển

Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở đào tạo thực hiện quy trình xử lý nguyện vọng và lọc ảo trên toàn hệ thống.

Các trường đại học phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Xác nhận nhập học đúng hạn

Sau khi trúng tuyển, thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8.

Nếu không xác nhận nhập học trong thời gian quy định, thí sinh được xem như từ chối kết quả trúng tuyển đợt 1. Đối với các trường còn chỉ tiêu sau đợt xét tuyển đầu tiên, việc xét tuyển bổ sung sẽ được tổ chức từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026 theo kế hoạch riêng của từng cơ sở đào tạo.

Các mốc quan trọng sau khi biết điểm thi THPT 2026: