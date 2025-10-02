Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 3/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 3/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 12/8/2025 âm lịch nhằm ngày Chu tước hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Ất Tỵ, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Thu Phân.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Ất Tỵ - Âm Mộc sinh Âm Hỏa: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát), thiên khí hòa hợp với địa chi, con người dễ gắn kết, mọi việc hanh thông, ít gặp trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 03/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 3/10/2025 rơi vào ngày Chu tước hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 3/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 3/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái, tranh chấp, kiện tụng, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, mai táng, an táng, động thổ, xuất hành đi xa, chuyển về nhà mới, cầu tài lộc và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 3/10/2025

Sao tốt:

Thiên hỷ: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Nguyệt tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch

Phổ hộ: Tốt mọi việc, nhất là làm phúc, cưới hỏi, xuất hành.

Tam hợp*: Tốt mọi công việc.

Nguyệt đức hợp*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Ngũ quỹ: Kỵ việc xuất hành.

Chu tước: Kỵ việc chuyển về nhà mới, khai trương.

Câu trận: Kỵ việc an táng, mai táng.

Cô thần: Xấu với cưới hỏi.

Thổ cẩm: Kỵ việc xây dựng, an táng.

Trùng phục: Kỵ việc cưới hỏi, an táng.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 3/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 3/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ việc kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 3/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên đạo: Xuất hành cầu tài nên tránh, dù có được cũng hao tốn nhiều, dễ thất lý mà thua thiệt.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 3/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 3/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 3/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.