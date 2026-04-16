Lebanon và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày

Ngày 16/4, trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "nhất trí đạt được hoà bình giữa hai nước, họ sẽ chính thức bắt đầu lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày vào 17h (giờ miền Đông)".

Ông Trump cũng "chỉ đạo Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Rubio" hợp tác với các quốc gia để đạt được "nền hòa bình lâu dài".

Hiện tại, phía Israel và Lebanon đều chưa chính thức xác nhận về thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump thông báo.

Lực lượng Hezbollah không tham gia các cuộc đàm phán. Quan chức cấp cao của Hezbollah nói với NBC News rằng “các cuộc thảo luận về thỏa thuận vẫn đang diễn ra, tiến triển phụ thuộc vào lập trường của Israel”.

Thông báo của ông Trump đưa ra sau khi Iran khẳng định những cuộc tấn công vào Lebanon phải chấm dứt như một phần của thỏa thuận hòa bình dài hạn với Mỹ và Israel.

Nhà đàm phán hàng đầu của Tehran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết lệnh ngừng bắn ở Lebanon “quan trọng như lệnh ngừng bắn ở Iran”.

“Trong cuộc đàm phán ở Islamabad và sau đó, chúng tôi nghiêm túc theo đuổi nỗ lực nhằm buộc các bên thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài ở tất cả khu vực xung đột", ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Lực lượng Israel tiếp tục tấn công quy mô lớn trên khắp Lebanon cũng như đẩy mạnh chiến dịch trên bộ nhằm vào miền nam nước này, ngay cả sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong cuộc chiến với Iran có hiệu lực vào tuần trước. Mỹ và Israel phủ nhận thỏa thuận này bao gồm cả cuộc tấn công Lebanon, trong khi Iran viện dẫn tuyên bố từ nước trung gian Pakistan cho thấy điều đó.

Xung đột ở Lebanon bùng phát sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự ở Iran và lực lượng Hezbollah bắn tên lửa vào Israel. Israel lập tức trả đũa bằng cuộc tấn công trên khắp Lebanon, tuyên bố sẽ thiết lập "vùng an ninh" rộng lớn dọc theo phía nam đất nước.

Theo chính quyền Lebanon, có hơn 2.100 người thiệt mạng ở đất nước này kể từ khi xung đột bắt đầu và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.