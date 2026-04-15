Hezbollah phóng mưa tên lửa vào Israel chỉ vài giờ sau đàm phán Israel - Lebanon

Ngày 15/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết lực lượng Hezbollah phóng khoảng 30 quả rocket vào Israel, hầu hết tên lửa đều bị đánh chặn và số còn lại rơi xuống khu vực trống. Phía lực lượng Hezbollah cũng thừa nhận nhắm mục tiêu vào một số khu vực dọc biên giới Israel - Lebanon.

Trong khi đó, bản cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế Lebanon cho thấy có ít nhất 35 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào nước này trong vòng 24 giờ.

Khói bốc lên tại thủ đô Beirut (Lebanon) sau cuộc tấn công của Israel. (Ảnh: AP)

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran có hiệu lực từ tuần trước. Israel từ chối cam kết ngừng bắn ở Lebanon. Cả hai bên nhất trí tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo “vào thời gian và địa điểm được hai bên cùng thống nhất”.

Ngoại trưởng Australia, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và 14 quốc gia khác đưa ra một tuyên bố chung về Lebanon, kêu gọi “tất cả các bên khẩn trương giảm leo thang và nắm bắt cơ hội do thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran mang lại”.

Cùng thời điểm, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và người đồng cấp Israel Yechiel Leiter cũng có mặt tại thủ đô Washington dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để tham gia cuộc đàm phán. Cuộc gặp kéo dài hơn hai giờ, được mô tả là nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn chấm dứt xung đột qua biên giới giữa Lebanon với Israel.

Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga có thể giúp chuyển đổi uranium được làm giàu cao của Iran thành uranium cấp nhiên liệu hoặc vật liệu lưu trữ "theo những cách thức mà Iran chấp nhận được mà không xâm phạm quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình của nước này".

Lượng uranium được làm giàu cao mà Iran dự trữ được xem là tiền đề để chế tạo vũ khí hạt nhân - điểm mấu chốt trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt chương trình làm giàu uranium và kiên quyết đòi lại khoảng 460 kg uranium được làm giàu cao, được cho là đang chôn dưới lòng đất.

Cả hai bên đều đề xuất tạm dừng việc Iran làm giàu uranium trong cuộc đàm phán ở Islamabad cuối tuần trước, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cho biết ông không thích ý tưởng tạm dừng, mà muốn chấm dứt hoàn toàn.

Trước đây, Moskva từng hỗ trợ xử lý vấn đề uranium làm giàu từ Iran khi thỏa thuận hạt nhân thời Obama - được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) có hiệu lực.

Theo ông Lavrov, Nga sẽ chấp nhận mọi quyết định của Iran liên quan đến uranium làm giàu trong cuộc đàm phán hòa bình, nhưng việc ông khẳng định “quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình” của Iran phù hợp với lập trường của Tehran rằng họ chỉ muốn làm giàu uranium cho nhà máy điện và mục đích hòa bình.