Israel lên kế hoạch tập kích dữ dội vào Iran và Lebanon

Ngày 15/4, trong chuyến thăm các vị trí của Israel ở miền nam Lebanon, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Tướng Eyal Zamir thông tin: "Hôm qua, tôi đã phê duyệt kế hoạch cho tương lai cùng với Diễn đàn Tham mưu trưởng. Chúng tôi tiếp tục tiến hành đánh giá tình hình và phê duyệt những kế hoạch cả ở Lebanon và Iran".

Theo ông Zamir, Lực lượng Phòng vệ Israel đang ở "mức độ sẵn sàng rất cao". "Máy bay của Không quân được trang bị vũ khí và sẵn sàng, mục tiêu đã được nạp vào hệ thống. Chúng tôi biết cách phóng chúng để thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ ngay lập tức", ông Zamir tuyên bố.

Hàng loạt ngôi nhà ở Lebanon bị phá huỷ trong cuộc chiến. (Ảnh: Reuters)

Ông cũng cho biết Israel tiếp tục tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon với hơn 1.700 thành viên của lực lượng này thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu.

Cùng thời điểm, IDF cho biết lực lượng Hezbollah phóng khoảng 30 quả rocket vào Israel, hầu hết tên lửa đều bị đánh chặn và số còn lại rơi xuống khu vực trống. Phía lực lượng Hezbollah cũng thừa nhận nhắm mục tiêu vào một số khu vực dọc biên giới Israel - Lebanon.

Theo bản cập nhật hàng ngày công bố hôm 14/3 của Bộ Y tế Lebanon cho thấy có ít nhất 35 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào nước này trong vòng 24 giờ.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran có hiệu lực từ tuần trước. Israel từ chối cam kết ngừng bắn ở Lebanon. Cả hai bên nhất trí tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo “vào thời gian và địa điểm được hai bên cùng thống nhất”.

Ngoại trưởng Australia, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và 14 quốc gia khác đưa ra một tuyên bố chung về Lebanon, kêu gọi “tất cả các bên khẩn trương giảm leo thang và nắm bắt cơ hội do thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran mang lại”.

Trước đó, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và người đồng cấp Israel Yechiel Leiter cũng có mặt tại thủ đô Washington dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để tham gia cuộc đàm phán. Cuộc gặp kéo dài hơn hai giờ, được mô tả là nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn chấm dứt xung đột qua biên giới giữa Lebanon với Israel.