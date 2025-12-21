Lễ hội Tuyết Sa Pa 2025 thu hút đông đảo người dân và du khách

(VTC News) -

Tối 20/12, sự kiện đặc biệt diễn ra thường niên hàng năm: Lễ hội Tuyết Sa Pa năm 2025 – Sa Pa Snow Festival đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Ông Phạm Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa - phát biểu khai mạc.

Lễ hội Tuyết Sa Pa được tổ chức thường niên hàng năm, năm nay lễ hội Tuyết Sa pa được tổ chức tại Sân Công viên văn hoá các dân tộc Sa Pa với không gian mang đậm bản sắc dân tộc với sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và Hợp tác xã Văn hoá, kết nối cộng đồng CCC.

Chương trình đã mang đến cho khán giả và du khách những màn nghệ thuật ấn tượng, những ca khúc, điệu nhảy sôi động về Giáng sinh, những bản nhạc du dương kết hợp cùng không tuyết lung linh với khí hậu lạnh đặc trưng của Khu du lịch Quốc gia Sa Pa đã mang lại cho du khách những cảm xúc ấn tượng.

Đông đảo người dân và du khách tham dự lễ hội Tuyết Sa pa 2025.

Chương trình Lễ hội Tuyết Sa Pa sẽ được kéo dài đến hết dịp Noel, không chỉ góp phần tạo không khí vui tươi, an lành trong dịp Giáng sinh mà còn là nhịp cầu văn hoá – du lịch rộn ràng hướng tới năm mới 2026.

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục sôi động, cuốn hút.

Thông qua chương trình, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai mong muốn mang đến cho Nhân dân và du khách những khoảnh khắc mùa đông đáng nhớ, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội hướng đến mục tiêu năm 2030 Sa Pa sẽ đón 12,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu 57.000 tỷ đồng.

Phường Sa Pa hướng tới trở thành đô thị du lịch: Xanh, bản sắc, bền vững, thông minh, xứng tầm là Khu du lịch trọng điểm Quốc gia, mang tầm Quốc tế.