Lào Cai: Phấn đấu hết năm 2026 tỷ lệ tham gia BHYT đạt 97%

(VTC News) -

UBND tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Đến nay, 100% xã, phường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo theo quy định. Toàn tỉnh hiện có hơn 180,7 nghìn người tham gia BHXH, đạt 23,17% lực lượng lao động; trên 117 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,8% dân số, với gần 1,56 triệu người tham gia; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 99,55%. Tổng thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 3.113 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành BHXH đã giải quyết chế độ cho gần 26.900 lượt người, bảo đảm kịp thời quyền lợi của người tham gia; công tác khám, chữa bệnh BHYT được duy trì ổn định với hơn 1,13 triệu lượt khám. Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh khi 93% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử, 88,5% người hưởng lương hưu nhận trợ cấp qua tài khoản và 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tiếp nhận người bệnh bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.

Quang cảnh hội nghị.

Trong những tháng cuối năm 2026, tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ tham gia BHXH lên 28,2% lực lượng lao động, tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 18,5% và tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97%.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ghi nhận, biểu dương những kết quả các sở, ngành, địa phương và cơ quan BHXH đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm không nhiều trong khi các chỉ tiêu đều ở mức cao, vì vậy các cấp, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện quyết liệt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp, nêu cao vai trò của người đứng đầu; quyết liệt phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn; đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng Quỹ BHYT an toàn, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và mở rộng giao dịch điện tử; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.