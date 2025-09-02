Lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), Lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Mông Cổ đã có điện và thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Lào

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong các bức điện viết, cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân Việt Nam anh em đã tiến hành sự nghiệp cách mạng chiến đấu chống thực dân xâm lược bằng lòng dũng cảm, quyết tâm cao cả và sự hy sinh to lớn trong nhiều thập kỷ để giành được độc lập cho dân tộc vào năm 1945 và tiếp tục đấu tranh chống đế quốc xâm lược, kết hợp bền bỉ giữa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Việt Nam với sức mạnh thời đại và sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế cùng với khát vọng cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập và tự do”.

Hình ảnh tại một khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào. (Ảnh: VOV)

Lãnh đạo Lào nhiệt liệt chúc mừng và coi những thắng lợi của Việt Nam là bài học kinh nghiệm vô giá, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với Lào trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Lãnh đạo Lào tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng để tiếp tục xây dựng Việt Nam thành nước công nghiệp hiện đại, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Lãnh đạo Lào vô cùng tự hào khi thấy rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và được tôi luyện trong ngọn lửa cách mạng suốt nhiều thập kỷ, đã trở thành di sản chung vô giá, là quy luật trường tồn, bảo đảm sự ổn định và phát triển của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của mỗi nước và đến nay vẫn không ngừng được chăm lo, vun đắp và phát triển ngày càng sâu rộng, đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Lào - Việt Nam.

Lãnh đạo Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, đã luôn dành sự giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả và kịp thời cho Lào từ trước đến nay.

Trung Quốc

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong các điện mừng, các Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc chúc mừng các thành tựu Việt Nam đã đạt được, chính trị xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh chóng, cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện, sức ảnh hưởng quốc tế và khu vực không ngừng được nâng cao; tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam nhất định sẽ vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, mạnh mẽ tiến bước hướng đến hai mục tiêu 100 năm nhân dịp thành lập Đảng, thành lập nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Reuters)

Về quan hệ Trung - Việt, các Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc chia sẻ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 75 năm qua, tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do các nhà Lãnh đạo tiền bồi hai nước đích thân xây dựng và dày công vun đắp ngày càng phát triển.

Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam lấy dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Giao lưu nhân văn làm cơ hội, tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường đoàn kết hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp to lớn hơn cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Campuchia

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong Thư, Lãnh đạo Campuchia bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam về sự phát triển nhanh chóng, toàn diện, vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một sự kiện lịch sử, phản ánh sức mạnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hiện đại và tự cường dưới sự chỉ đạo sáng suốt và kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 8 thập kỷ qua, đồng thời tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneat Norodom Sihamoni và Chủ tịch nước Lương Cường trong bức ảnh chụp tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 28-29/11/2024. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo Campuchia bày tỏ trân trọng và đánh giá cao quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước; tin tưởng với nền tảng được nhiều thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới.

Cuba

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Trong các bức thư gửi Lãnh đạo Việt Nam, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, cách đây 80 năm được xem là dấu mốc lịch sử quan trọng, hiện thân cho ước mơ về một đất nước giàu đẹp, hòa bình và phát triển.

Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định những chiến thắng của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc và công cuộc Đổi mới ngày nay là nguồn cảm hứng lớn cho các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập, tự do. Nhân dịp này, Cuba tái khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, vốn được gây dựng và hun đúc bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro.

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nga

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội liên bang Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội liên bang Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hà Nội ngày 20/6/2024 (Ảnh: TTXVN)

Các Nhà Lãnh đạo Nga nhiệt liệt chúc mừng Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam nhân Ngày lễ trọng đại và nhấn mạnh trong 80 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và ngày nay đang tự tin vững bước trên con đường tiến bộ kinh tế - xã hội và có uy tín ngày càng gia tăng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và trên trường quốc tế. Lãnh đạo cấp cao Nga khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển tích cực, sự phối hợp các nỗ lực chung trong các vấn đề khu vực và quốc tế đang đem lại những kết quả tốt đẹp trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng tính đến các lợi ích của nhau.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng chính trị toàn Nga “Nước Nga Thống nhất” Dmitry Medvedev và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov đã gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Triều Tiên

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Thủ tướng Nội các nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Pak Thae Song đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Tại các điện mừng, Lãnh đạo Triều Tiên gửi lời chúc mừng đến các Lãnh đạo, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam; chúc Nhân dân Việt Nam đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa; bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước sẽ phát triển phù hợp với sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và lợi ích chung của Nhân dân hai nước.

Ấn Độ

Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Droupadi Murmu đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Trong thư và điện mừng, Lãnh đạo Ấn Độ bày tỏ khâm phục tinh thần dũng cảm, kiên cường của Nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Ấn Độ - Việt Nam lên Đối tác Chiến lược toàn diện thể hiện mối liên kết lâu đời, sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ những giá trị chung; khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông” và chiến lược toàn cầu mới của Ấn Độ; đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ vì lợi ích của hai dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) cũng gửi thư chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mông Cổ

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Thủ tướng Mông Cổ Gombojav Zandanshatar đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegve Amarbayasgalan đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Tại các điện mừng, Lãnh đạo Mông Cổ chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong 80 năm qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế.