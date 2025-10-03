Lần đầu đóng phim điện ảnh, bạn trai Lệ Quyên bị đánh đến bầm tím lưng

(VTC News) -

Mới đây, Lâm Bảo Châu gây chú ý khi tham gia bộ phim Chị ngã em nâng. Đây là lần đầu tiên nam người mẫu kiêm diễn viên thử sức trên màn ảnh rộng.

Trong phim, anh vào vai Lê Bi – một nhân vật mang màu sắc tiêu cực, phải thể hiện nhiều cảnh bạo lực. Trong một cảnh quay đối đầu với Thuận Nguyễn, Lâm Bảo Châu liên tục bị gậy lớn vụt vào người 5 lần, đến mức bầm tím cả lưng.

Lâm Bảo Châu chia sẻ về phân cảnh đối đầu với Thuận Nguyễn trong "Chị ngã em nâng".

Dù gặp chấn thương, nam diễn viên chia sẻ anh không nản lòng: “Bị ghét là vui. Tôi còn muốn làm ngược lại để đảo chiều cảm xúc khán giả”. Anh cũng thừa nhận có chút ngại ngùng ở lần đầu đóng phim điện ảnh, nhưng sự động viên từ bạn gái – ca sĩ Lệ Quyên, đã giúp anh thêm tự tin, có động lực hoàn thành vai diễn.

Trước khi đến với điện ảnh, Lâm Bảo Châu vốn được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, sau đó tham gia một số sitcom, MV ca nhạc. Anh từng góp mặt trong phim truyền hình Thương ngày nắng về (phần 2) và gần đây thử sức với vai trò MC truyền hình thực tế. Tuy nhiên, phải đến khi công khai tình cảm với Lệ Quyên, cái tên Lâm Bảo Châu mới nhận được sự chú ý lớn từ khán giả.

Chị ngã em nâng là phim thuộc thể loại tình cảm gia đình, quy tụ dàn diễn viên gồm Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân, Quốc Trường, NSƯT Hoài Linh... Bộ phim đánh dấu sự trở lại với vai trò đạo diễn điện ảnh sau nhiều năm làm nhà sản xuất game show của Vũ Thành Vĩnh.

Anh chia sẻ: “Gần 30 năm gắn bó với truyền hình, nếu không làm phim, tôi vẫn ổn. Nhưng điện ảnh là thử thách tôi khao khát từ rất lâu. Điều khiến tôi áp lực nhất là làm sao thuyết phục khán giả tin rằng bản thân có thể thành công trong lĩnh vực này. Còn doanh thu, nếu tốt, đó là nguồn động lực để tiếp tục tái đầu tư cho những dự án mới". Với Chị ngã em nâng, đạo diễn nói anh tiến bộ nhiều so với bộ phim đầu tay.

Quốc Trường chia sẻ về vai diễn nhiều thử thách.

Diễn viên Quốc Trường (vai Trường) thừa nhận thử thách mới khi đóng vai chính diện. "Ngoài đời tôi không phản diện lắm, nhưng không hiểu sao mỗi lần đóng vai phản diện lại hợp, khán giả nhớ và ấn tượng. Tuy nhiên, diễn lâu bắt đầu thấy ngán, vì những nét đó lặp đi lặp lại mãi", anh nói. Đó là lý do gần đây nam diễn viên ưu tiên những vai chính diện.

Sau khi phim ra mắt, Quốc Trường nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Anh cho biết thử thách lớn nhất là những phân đoạn nhân vật bộc lộ sự tức giận – nếu không khéo tiết chế rất dễ biến thành phản diện. Bởi vậy, nam diễn viên luôn nỗ lực khắc họa nỗi giận dữ và đau khổ theo cách của một người si tình, hiền lành và chân thành, để giữ cho mạch tâm lý nhân vật xuyên suốt từ đầu đến cuối.