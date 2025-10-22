Làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai: Vì lợi ích của chính người dân

(VTC News) -

Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Công an và các địa phương triển khai trên toàn quốc, nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đảm bảo “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”. Đây là bước đi cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, hướng tới nền quản trị đất đai hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.

Nền tảng để phục vụ người dân nhanh hơn, minh bạch hơn

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn coi việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là 1 trong 6 nền tảng trọng yếu để phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành sẽ đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong quản trị hiện đại. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2026, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia phải được rà soát, chuẩn hóa, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ, tích hợp, phục vụ cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nền tảng quan trọng để chính quyền các cấp phục vụ người dân nhanh hơn, minh bạch hơn.

Trong bối cảnh tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác sẽ giúp chính quyền cơ sở có công cụ xử lý thủ tục hành chính ngay tại xã, phường, thị trấn. Người dân không còn phải đi lại nhiều, hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác sẽ giúp chính quyền cơ sở có công cụ xử lý thủ tục hành chính ngay tại xã, phường, thị trấn. (Ảnh: TTXVN)

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ phục vụ quản lý Nhà nước minh bạch, hiệu quả mà còn trực tiếp mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Khi dữ liệu “đúng – đủ – sạch – sống”, các thủ tục đất đai được xử lý theo cơ chế một cửa tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp giảm thời gian, chi phí, đồng thời tăng tính công khai và trách nhiệm giải trình.

Sự tham gia của người dân là yếu tố then chốt

Ông Phấn cho rằng, sự tham gia và đồng hành của người dân trong việc cung cấp, rà soát, bổ sung, xác thực thông tin cùng cơ quan quản lý là rất đáng trân trọng. Đây là bước quan trọng để Nhà nước và người dân cùng nhau hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, phục vụ tốt hơn cho việc giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công trực tuyến khác trên môi trường điện tử.

Lâu nay, thông tin về người sử dụng đất bao gồm cả dữ liệu về thửa đất và thông tin cá nhân, được hình thành qua nhiều thời kỳ khác nhau với mức độ chuẩn hóa chưa đồng đều. Bên cạnh đó, việc người dân tự ý giao dịch hoặc chuyển nhượng bằng giấy tờ viết tay, chưa hoàn tất thủ tục sang tên, thừa kế... khiến dữ liệu bị sai lệch, thiếu thống nhất. Vì vậy, việc người dân trực tiếp cung cấp và xác thực thông tin là yếu tố then chốt để làm “đúng”, làm “sạch” cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Để khai báo thông tin, người dân chỉ cần cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân khi được tổ công tác yêu cầu, không cần công chứng.

Đáng chú ý, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường phát triển tiện ích trên ứng dụng VNeID, cho phép người dân tự cung cấp, kiểm tra và xác thực thông tin chủ sử dụng đất, nhà ở thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc này giúp người dân khai báo thuận tiện, giảm thủ tục giấy tờ và bảo đảm tính an toàn, bảo mật thông tin.

Ngay từ khi ban hành kế hoạch, hai Bộ đã xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ thống nhất cho các địa phương, đồng thời yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trong quá trình thu thập dữ liệu.