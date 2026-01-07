Làm giả hồ sơ để trục lợi chính sách nhà ở xã hội, 4 người bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 7/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra trong các năm 2024–2025 tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân.

Theo cơ quan điều tra, dự án do Công ty cổ phần TNG Land (xã Sơn Cẩm, tỉnh Thái Nguyên) làm chủ đầu tư, có quy mô 395 căn hộ, gồm 361 căn chung cư cao tầng và 34 căn nhà liền kề thấp tầng.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng G, Hoàng Văn H và Nguyễn Văn T.

Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng ngày 6/3/2024 và khởi công từ 14/3/2024.

Ngày 19/4/2024, chủ đầu tư ký hợp đồng với một số đơn vị tư vấn, phân phối sản phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình bán nhà ở xã hội, một số nhân viên môi giới đã câu kết với các đối tượng bên ngoài làm giả giấy tờ, hợp thức hóa hồ sơ trái quy định để mua nhà không đúng đối tượng.

Đến thời điểm bị phát hiện, Công ty cổ phần TNG Land đã ký hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ nhà ở xã hội với khách hàng, tổng số tiền đặt mua nhà trên 200 tỷ đồng.

Qua điều tra, Công an xác định 3 nhân viên tư vấn bất động sản gồm Phạm Thị Hồng G (trú phường Khương Đình, Hà Nội), Hoàng Văn H (trú xã Quang Trung, Bắc Ninh), Nguyễn Tú A (trú phường Quyết Thắng, Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Th (trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) là người thu gom nhà ở xã hội để đầu cơ, đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm lập hồ sơ khống mua nhà.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 304 đơn vị tham gia xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Đại Thắng, trong đó 67 đơn vị là cơ quan Nhà nước, 234 đơn vị là doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã. Nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả.

Ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng G, Hoàng Văn H và Nguyễn Văn T về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.