Bóc trần chiêu trò giăng bẫy lừa tiền của 'cò' nhà ở xã hội
(VTC News) -
Trước sự bùng nổ nhu cầu nhà ở xã hội, phóng viên VTC News đã nhập vai người mua để bóc trần những chiêu trò trục lợi tinh vi của ‘cò’ nhà ở xã hội.
Tin mới
Uống thuốc tránh thai bị nổi mụn, lời khuyên của chuyên gia
15:38 26/09/2025
Tư vấn
Nữ NSND từng là thợ may, giờ mang quân hàm Thượng tá
15:34 26/09/2025
Sao Việt
7 năm hôn nhân viên mãn của Nhã Phương, Trường Giang
15:10 26/09/2025
Sao Việt
XSMT 26/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/9/2025
15:10 26/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 26/9/2025 - XSGL 26/9
15:10 26/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 26/9/2025 - XSNT 26/9
15:10 26/09/2025
Xổ số miền Trung
5 điểm mới thi tốt nghiệp THPT năm 2026
15:08 26/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Có thể dùng bộ sạc điện thoại để sạc pin cho laptop?
15:03 26/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Nguyên Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Tấn Hoàng bị khai trừ Đảng
14:58 26/09/2025
Chính trị
Khoảnh khắc tàu hoả trật bánh gây ra hoả hoạn lớn tại Nga
14:57 26/09/2025
Thời sự quốc tế
Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tuyển ngay giáo viên theo biên chế được giao
14:57 26/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Chỉ cần vài giây nhạc, ký ức về một chương trình đặc biệt trên VOV ùa về
14:53 26/09/2025
Ca Nhạc
Công ty Vietnam Land - đại lý phân phối dự án Vinhomes Green Paradise
14:47 26/09/2025
Bất động sản
Chiêu thức giăng bẫy, thoát vòng luật pháp của cò lừa đảo nhà ở xã hội
14:35 26/09/2025
Bất động sản
Shinhan Life được vinh danh Sản phẩm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất
14:33 26/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Khởi sắc nông thôn mới góp phần giảm nghèo bền vững
14:30 26/09/2025
Thời sự
Thẻ BHYT bị lỗi: Phụ huynh lo mất quyền lợi 5 năm, nhà trường và BHXH nói gì?
14:21 26/09/2025
Thời sự
Cao thủ muay Việt Nam từng vô địch châu Á tỷ thí sao trẻ hàng đầu Thái Lan
14:20 26/09/2025
Võ Thuật
Người phụ nữ bị sếp xâm hại khi đi công tác được coi là gặp tai nạn lao động
14:19 26/09/2025
Chuyện bốn phương
Cách nấu canh cá bông lau thơm ngon, đơn giản
14:15 26/09/2025
Gia đình
Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 26/9/2025 - XSBD 26/9
14:10 26/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 26/9/2025 - XSVL 26/9
14:10 26/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 26/9/2025 - XSTV 26/9
14:10 26/09/2025
Xổ số miền Nam
Mẹo rán phồng tôm nở to, không ngấm dầu
14:04 26/09/2025
Gia đình
Trước COP30: Trung Quốc bị chỉ trích vì mục tiêu khí hậu thiếu tham vọng
14:01 26/09/2025
Chuyển đổi xanh
Tôi phải chuyển nhà để 'lánh nạn' mùi hoa sữa
14:00 26/09/2025
Ý kiến
G-Group triển khai giải pháp an ninh cho 'ông lớn' Hàn Quốc
14:00 26/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ngành ô tô toàn cầu và cuộc đua xanh hoá
13:59 26/09/2025
Xe điện
VOV tiếp đoàn truyền thông Vân Nam và Sơn Đông, đẩy mạnh hợp tác đa nền tảng
13:58 26/09/2025
Thời sự quốc tế
Vượt bão xuyên đêm đưa bệnh nhân đa chấn thương vào đất liền điều trị
13:47 26/09/2025
Tin tức