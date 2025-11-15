Làm gì để kiến tạo một tương lai không khói thuốc?

(VTC News) -

Trong bối cảnh đó, với vai trò là một tập đoàn toàn cầu, từ tháng 6/2021, Philip Morris International (PMI) Mỹ đã sáng lập Liên minh Hợp tác giữa khu vực công và tư tại Hoa Kỳ (USA-IT) nhằm tăng cường nhận thức, thúc đẩy thực thi pháp luật và triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực phòng chống buôn lậu.

Tại Hoa Kỳ, PMI hợp tác với FDA để thực hiện hoạt động kiểm tra bất ngờ nhằm đảm bảo hệ thống nhà bán lẻ chặt chẽ tuân thủ quy định về độ tuổi hợp pháp của khách hàng mua sản phẩm nicotine. PMI cũng thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ, dựa trên dữ liệu từ khảo sát thuốc lá thanh thiếu niên Quốc gia do CDC phối hợp cùng FDA thực hiện.

Theo đó, công nghệ TruAge® của PMI giúp cửa hàng phát hiện giấy tờ giả và ngăn chặn việc bán hàng cho người chưa đủ tuổi tiếp cận các sản phẩm thuốc lá không khói.

Ngoài ra, thông qua chương trình We Card, PMI đào tạo nhân viên bán lẻ về xác minh độ tuổi và cung cấp tài liệu giáo dục, biển hiệu tại điểm bán để thúc đẩy hoạt động bán hàng có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, PMI cũng hợp tác chặt chẽ với các tổ chức và cơ quan chức năng Hoa Kỳ, như Hội đồng Doanh nghiệp Quốc tế Hoa Kỳ (USCIB), Liên minh Quốc tế Chống Nền Kinh tế Phi pháp (ICAIE), Hội nghị Quốc tế Chống Tham nhũng (IACC)… nhằm ngăn chặn nạn buôn bán bất hợp pháp.

“Thông qua hợp tác, chúng ta có thể ngăn chặn việc tiếp cận sản phẩm thuốc lá và nicotine của người chưa đủ tuổi, đồng thời đảm bảo người trưởng thành có quyền tiếp cận các sản phẩm ít gây hại hơn đã được chứng minh khoa học. Cách tiếp cận kép này hỗ trợ sức khỏe cộng đồng mà không làm mất đi quyền lựa chọn của người tiêu dùng”, ông Bryan - Tổng giám đốc PMI nhấn mạnh.

Tập đoàn Philip Morris International (PMI) – một trong những tập đoàn hàng tiêu dùng quốc tế hàng đầu thế giới có trụ sở đặt tại Mỹ.