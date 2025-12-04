Lâm Đồng triển khai xây dựng Công viên Ánh Sáng

Dự án có địa điểm đầu tư tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, nhằm xây dựng một “điểm nhấn xanh” kết nối với khu vực trung tâm Đà Lạt.

Phạm vi, quy mô hoạch là 10,31ha, trong đó phạm vi, diện tích điều chỉnh, mở rộng là 8,43 ha, phạm vi diện tích không điều chỉnh là 1,88 ha, gồm: diện tích trung tâm thương mại Ánh Sáng là 1,69 ha và diện tích hạ tầng khu thương mại 0,19 ha.

Nổi bật là vườn hoa Phượng Hoàng, quy tụ hàng ngàn loài hoa rực rỡ, hay công viên tâm linh tượng Phật Bà Quan Âm mang đến không gian linh thiêng giữa lòng thiên nhiên. Du khách còn có thể ghé thăm Vườn tình yêu với hồ Sương Mai lãng mạn và Trung tâm văn hóa Phật giáo Đại Việt, nơi lưu giữ tinh hoa Phật giáo Việt Nam.

Vườn hoa Phượng Hoàng – nơi ngàn hoa khoe sắc rực rỡ. (Ảnh: Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp)

Các hạng mục khác cũng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, trong đó có Khu du lịch tâm linh Thần tài lộc Tinh Quân và Bạch Tinh Quân - biểu tượng linh thiêng của may mắn tài lộc và sự thịnh vượng; nhà hàng Phượng Hoàng kiến trúc thanh thoát, tầm nhìn tuyệt đẹp cùng ẩm thực Việt – Âu mang đến trải nghiệm trọn vị.

Đặc sắc nhất là khu rừng “Bồng Lai Tiên Cảnh Ngàn Sao” - nơi ánh sáng kể chuyện, thiên nhiên cất lời. Nơi đây, du khách sẽ đắm chìm trong không gian 3D huyền ảo, qua thung lũng Ngàn Gió, dòng sông Ánh Trăng hay giai điệu Rồng Thiêng, tạo nên hành trình cảm xúc khó quên.

Chốn bồng lai tiên cảnh tại Đà Lạt. (Ảnh: Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Sắp tới, công viên sẽ đưa vào hoạt động thêm nhiều hạng mục vui chơi giải trí đặc sắc, được kỳ vọng sẽ trở thành địa điểm lý tưởng để tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc tế.