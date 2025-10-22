Lâm Đồng ra cảnh báo sau nghi vấn voi rừng quật chết người

(VTC News) -

Voi rừng xuất hiện phá nát hoa màu, cây cối của người dân xã Đắk Wil. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Tám, khoảng 9h30 ngày 18/10, lực lượng chức năng xã phát hiện thi thể ông Mã Văn T. trong tư thế nằm nghiêng bên cạnh gốc lồ ô, cách bờ suối khoảng 5m tại khoảnh 8, tiểu khu 854, khu vực Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 3 thuộc lâm phần Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Đắk Wil quản lý.

Trên thi thể ông T. có nhiều vết trầy xước bên phần hông trái và sườn bên phải nghi do bị voi rừng dùng vòi cuốn. Xung quanh khu vực phát hiện thi thể có nhiều dấu chân voi, cây cối xung quanh khu vực bị giẫm nát.

Rẫy bắp của người dân bị voi phá tan nát. Ảnh: Người dân cung cấp

Qua nắm thông tin từ các hộ dân canh tác xung quanh khu vực phát hiện thi thể ông T., thời gian gần đây có khoảng 3 con voi thường xuyên xuất hiện tại khu vực này và phá hoại hoa màu, cây trồng của người dân.

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Wil, địa điểm voi rừng thường xuyên kiếm ăn là tại khu vực rẫy người dân sống và canh tác, suối, gần lâm phần do Công Ty TNHH MTV LN Đắk Wil quản lý, cụ thể tại trạm QLBVR số 3- công ty Đắk Wil, giáp ranh với thôn 18, thôn Đồi Mây.

Khả năng rất cao là voi sẽ còn về lại để kiếm ăn và tránh những hậu quả đáng tiếc, UBND xã Đắk Wil khuyến cáo người dân trên địa bàn khi thấy có voi rừng xuất hiện thì giữ khoảng cách an toàn không nên tiếp cận hay chọc phá voi. Dùng các dụng cụ đơn giản như kẻng, trống, loa phóng thanh, dùng động cơ máy nổ và các dụng cụ khác để gây tiếng động lớn xua đuổi voi.

Khi xua đuổi voi vào ban đêm thì dùng lửa, đèn pha chiếu sáng mạnh vào mắt voi. Tạo mùi khó chịu bằng cách đốt ớt bột, hạt tiêu khô, săm lốp cũ tại các vị trí voi thường qua lại, các khu vực nương rẫy, chòi lán, nhà tạm, nơi có khả năng dễ bị voi tấn công; Dùng khí đá (đất đèn) đốt tạo mùi khó chịu để xua đuổi voi.

Trong quá trình thực hiện việc xua đuổi voi cần chú ý không được tới quá gần voi, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa người và voi là 30m, không tập trung đông người đứng xem và trêu chọc làm cho voi tức giận; khi bị voi đuổi phải chạy xuống dốc hoặc chạy theo đường đồng mức.

Hạn chế đi lại, ngủ đêm trong rừng, nương rẫy tại những vùng có khả năng xuất hiện hoạt động của voi.