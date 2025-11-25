KienlongBank tăng cường năng lực bảo mật với chứng nhận ISO/IEC 27001:2022

(VTC News) -

Mới đây, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) chính thức nhận được chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 - Tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS) từ ISOCERT. Cột mốc này đánh dấu một bước tiến quan trọng, ghi nhận nỗ lực của Khối Công nghệ Ngân hàng trong việc chuẩn hóa quy trình, nâng cấp hạ tầng, tăng cường hệ thống bảo mật và triển khai các giải pháp giám sát theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số toàn diện của Ngân hàng.

KienlongBank nâng chuẩn quản lý an toàn thông tin với ISO/IEC 27001:2022

Với tốc độ số hóa nhanh, các ngân hàng Việt Nam đang đối mặt áp lực lớn về bảo mật dữ liệu, đặc biệt trong mô hình Open Banking, thanh toán điện tử và tích hợp API đa nền tảng. Trong bối cảnh đó, việc chủ động tuân thủ, chuẩn hóa và đồng bộ hệ thống an toàn thông tin theo các chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu tại KienlongBank trên hành trình vươn mình trở thành một ngân hàng số hiện đại, toàn diện.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc, đại diện KienlongBank nhận giấy chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 từ ISOCERT.

Với định hướng này, Ngân hàng đã hoàn thiện các quy định và quy trình nội bộ rõ ràng hơn, tăng cường các giải pháp bảo vệ dữ liệu của khách hàng, nâng cao nhận thức của đội ngũ về an ninh thông tin và thường xuyên rà soát để kịp thời cải tiến hệ thống. Những nỗ lực đó giúp KienlongBank tạo dựng một môi trường vận hành an toàn, ổn định, minh bạch và nhất quán, qua đó mang lại sự yên tâm cho khách hàng trong từng giao dịch.

Đại diện Lãnh đạo KienlongBank chia sẻ: “Trong thời đại dữ liệu và trí tuệ nhân tạo lên ngôi, bảo mật không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là nền tảng để KienlongBank phát triển bền vững. Việc đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 là minh chứng cho cam kết của Ngân hàng trong việc tuân thủ những chuẩn mực quốc tế, đồng thời phản ánh quyết tâm của Ban Lãnh đạo trong việc xây dựng một ngân hàng số toàn diện, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và đối tác.”

Dấu mốc này ghi nhận cam kết của KienlongBank trong việc nâng cấp hạ tầng, tăng cường bảo mật và chuẩn hóa công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong nhiều năm qua, KienlongBank đã dành nguồn lực lớn cho chuyển đổi số, từ việc nâng cấp các hệ thống quan trọng, phát triển ứng dụng ngân hàng số thân thiện, mở rộng các kênh giao dịch trực tuyến đến kết nối với các đối tác trong hệ sinh thái số. Trong giai đoạn tiếp theo, Ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển nền tảng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bổ sung các giải pháp bảo mật tiên tiến để mang đến những trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn cho khách hàng.

ISOCERT – Cầu nối chuẩn hóa năng lực doanh nghiệp Việt

Đồng hành cùng KienlongBank trong hành trình này là ISOCERT – tổ chức chứng nhận độc lập, được công nhận năng lực quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực đánh giá hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, ISOCERT đã tiến hành quá trình đánh giá toàn diện, bao gồm đánh giá tài liệu, kiểm tra hệ thống thực tế và phỏng vấn các nhóm chức năng trong Khối công nghệ. Toàn bộ quy trình tuân thủ nghiêm ngặt theo nguyên tắc của ISO/IEC 17021 – tiêu chuẩn quốc tế về hoạt động đánh giá sự phù hợp.

Đại diện ISOCERT chia sẻ: “Đối với ngành ngân hàng, mỗi giao dịch, mỗi dữ liệu khách hàng đều mang giá trị đặc biệt. Việc đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin chính là yếu tố then chốt để duy trì niềm tin của khách hàng và đối tác.”

Đại diện lãnh đạo ISOCERT phát biểu tại sự kiện

Theo các chuyên gia, việc hợp tác giữa tổ chức chứng nhận độc lập và doanh nghiệp trong nước mang lại hiệu quả “hai chiều”: doanh nghiệp được chuẩn hóa và nâng cao năng lực quản trị, trong khi các chuẩn mực quốc tế được lan tỏa rộng hơn trong hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

Với nền kinh tế số đang ngày càng phát triển, những doanh nghiệp đầu tư vào bảo mật, chuẩn hóa hệ thống và minh bạch vận hành sẽ nắm trong tay lợi thế cạnh tranh bền vững nhất.

Và trên hành trình đó, với sự hỗ trợ của ISOCERT, KienlongBank đang cho thấy cam kết củng cố năng lực bảo mật, hoàn thiện quy trình và nâng cao tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu khách hàng, hướng đến một môi trường tài chính an toàn và tin cậy hơn.