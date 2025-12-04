Khoảnh khắc tiêm kích F-16C Mỹ rơi, phi công kịp thoát ra ngoài

Khoảnh khắc tiêm kích F-16C Fighting Falcon phát nổ. (Video/ DisasterAlert)

Trong video được DisasterAlert đăng tải trên mạng xã hội X, phi công của tiêm kích F-16C Fighting Falcon may mắn thoát nạn. Tiêm kích này thuộc phi đội máy bay trình diễn của không quân Mỹ (Thunderbirds).

"Một phi công đã nhảy dù ra khỏi tiêm kích F-16C Fighting Falcon an toàn khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên không phận được kiểm soát ở bang California", thông báo từ phi đội máy bay trình diễn thuộc không quân Mỹ cho biết.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng gọi đến Văn phòng Cảnh sát trưởng quận San Bernardino lúc 10h28 ngày 3/12 (giờ địa phương) báo cáo rằng có ít nhất một phi công phóng ra ngoài và đang được đưa đến bệnh viện.

Tiêm kích F-16C Fighting Falcon có giá khoảng 20 triệu USD. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn vẫn chưa được công bố.

Hôm 5/11, máy bay chở hàng của hãng UPS (Mỹ) cũng rơi ngay sau khi cất cánh, bốc cháy dữ dội ở gần sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali, bang Kentucky. Vụ việc khiến 11 người thiệt mạng và buộc giới chức phải tạm ngưng toàn bộ hoạt động bay tại khu vực này.

Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết các điều tra viên xem xét video trích xuất từ camera an ninh sân bay và "thấy động cơ bên trái rơi khỏi cánh khi phi cơ bắt đầu khởi hành".

Theo NTSB, phi cơ gặp nạn được sản xuất năm 1991 và có ba động cơ. Giới chức đã tìm thấy hai hộp đen của máy bay, gồm thiết bị ghi âm buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu hành trình bay. Chúng sẽ được gửi về Washington để phân tích.

Đây là tai nạn chết chóc nhất trong lịch sử hoạt động của UPS, chấm dứt chuỗi 16 năm không có tai nạn hàng không thương mại gây chết người của Mỹ.