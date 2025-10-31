Khoảnh khắc khó quên của học trò vùng cao khi lần đầu chạm vào bàn phím

(VTC News) -

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học (PTDTBTTH) Dào San nằm ở vùng biên giới Phong Thổ (Lai Châu), học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc như Dao, Mông, Thái… Việc vận động các em đến trường gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 50%, phụ huynh chưa hiểu hết giá trị của học tập.

Cách đây 5 năm, trẻ em nơi đây chưa từng nhìn thấy chiếc máy tính. Những tiết Tin học khi ấy gói gọn trong vài nét phấn trắng của thầy cô, giúp học sinh hình dung phần nào về thiết bị và các thao tác cơ bản.

Bước ngoặt thực sự đến khi Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, đưa Tin học trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3. Trường được trang bị 25 máy tính và phòng máy bắt đầu đi vào hoạt động.

Học sinh trường PTDTBTTH Dào San trong một tiết Tin học

Công tác tại điểm trường 11 năm, thầy Bùi Đức Thịnh - giáo viên Tin học không quên buổi đầu tiên học trò vùng cao được tiếp xúc với máy tính. Khi cửa phòng máy vừa mở, tiếng reo hò vang lên rộn rã giữa núi rừng. Với những đứa trẻ chỉ quen bảng gỗ, phấn trắng, thời khắc đặt tay lên bàn phím, di chuyển “con chuột” là trải nghiệm thú vị.

Việc gieo mầm tình yêu Tin học cho học trò vùng cao cần nhiều kiên nhẫn. Một trong những thử thách lớn nhất là các em chưa từng tiếp xúc với công nghệ, còn bỡ ngỡ và thiếu tự tin khi thao tác trên máy. Nhiều em không biết bật máy, không hiểu “con chuột” là gì, "sợ chạm vào sẽ bị cắn hay giật điện".

"Học đến buổi thứ ba, có em vẫn loay hoay với cách mở thư mục, có em chỉ nhìn bạn làm vì chưa kịp hiểu. Lúc này, việc dạy học không đơn thuần để truyền đạt lý thuyết, mà còn khích lệ học sinh tin tưởng vào năng lực bản thân. Tôi phải vừa giảng, vừa cầm tay hướng dẫn để các em không nản", thầy giáo trẻ tâm sự.

Trải qua nhiều năm gắn bó, cô giáo Trần Thị Thao (Trường PTDTBT Dào San) chứng kiến nhiều đổi thay của vùng đất này. Vượt qua gian khó của những ngày đầu, từ những lớp học trong bản được dựng tạm bằng đất, mái lợp cỏ gianh, không điện, không nước, không sóng điện thoại..., cô Thao hạnh phúc vì đến nay, các lớp học đã khang trang hơn, trường được trang bị các thiết bị tin học.

"Hành trình đưa Tin học tiếp cận học trò vùng cao vất vả như kéo điện về từng bản làng. Tuy vậy, ý nghĩa lại không thể đo đếm. Khi màn hình máy tính bật sáng giữa lớp học, tôi bồi hồi như đang thắp một ngọn đèn tri thức, xoá nhoà ranh giới về kiến thức và công nghệ", cô Thao mừng rỡ nói.

Phạm Hoàng Nhiên (học sinh lớp 2A1) đạt thành tích cao trong các bài thi Tin học

Dưới sự dìu dắt của thầy cô, dần dà các em học sinh biết gõ chữ cái đầu tiên, vẽ bông hoa bằng Paint, hay viết tên trên màn hình máy tính. Trong đó, em Phạm Hoàng Nhiên (học sinh lớp 2A1) là ví dụ sống động cho sự cố gắng của học trò vùng khó. Tuy lần đầu tiếp xúc còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng bằng sự chăm chỉ, Nhiên xuất sắc hoàn thành Vòng Quốc gia Violympic môn Toán và Tiếng Việt năm học 2024 – 2025.

"Đây là lần đầu tiên em được học máy tính. Nhờ thầy cô hướng dẫn, em biết đánh văn bản, làm bài thi trên mạng, biết cách đọc sách để bổ sung kiến thức. Em rất hạnh phúc và biết ơn", Hoàng Nhiên chia sẻ.

Ngoài thành tích của Hoàng Nhiên, nhiều học sinh khác cũng đạt kết quả cao trong các cuộc thi cấp trường, cấp huyện và cấp quốc gia.