Khoảnh khắc ấn tượng tại triển lãm 'Trở về thời khắc thiêng liêng' ở Quảng Ninh

Trong những ngày Triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" diễn ra tại Quảng Ninh, các em học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP. Hạ Long đến trải nghiệm tìm hiểu về khoảnh khắc lịch sử của dân tộc. Em Hoa Thanh Phong (lớp 4) cho biết: "Lần đầu được trải nghiệm học lịch sử bằng công nghệ VR, em cảm thấy rất tự hào, thích thú"