Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 14/10/2025 - XSQNA 14/10

XSQNA 14/10. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 14/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 14/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 14/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 14/10/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 14/10/2025

Quy định cần biết

- Người chơi phải giữ vé số trúng nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả mở thưởng. Sau 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần với toàn bộ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 được mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Xổ số miền Trung thứ 3 được mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Xổ số miền Trung thứ 4 được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ 5 được mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- Xổ số miền Trung thứ 6 được mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Xổ số miền Trung thứ 7 được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật được mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

