Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 27/8/2025 - XSDN 27/8 

XSDN 27/8. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 27/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 27/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 27/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 27/8/2025 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 27/8/2025

Xem thêm kết quả XS đài Đồng Nai các ngày quay thưởng trước

- XSDN 20/8, kết quả xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 20/8/2025

XSDN 20/8, kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 20/8/2025.

- XSDN 13/8/2025

XSDN 13/8, kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 13/8/2025.

- XSDN 6/8/2025

XSDN 6/8, kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 6/8/2025.

- XSDN 30/7/2025

XSDN 30/7, kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 30/7/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ khác 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: dành cho các vé chỉ khác một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- XSMN thứ 3 quay thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ.

- XSMN thứ 5 quay thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- XSMN thứ 7 quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 27/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.