Kết quả Việt Nam 3-1 Malaysia: Xuân Son ghi 2 bàn

Video: Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-1

Tối 31/3, đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027, tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực. Khi đối thủ không còn 7 cầu thủ nhập tịch gian lận bằng hồ sơ giả mạo, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục.

Malaysia tấn công ngay khi nhập cuộc, nhưng đội tuyển Việt Nam nhanh chóng "hạ nhiệt" đối thủ bằng bàn thắng sớm. Khi trận đấu mới diễn ra 6 phút, từ tình huống đá phạt góc của Trương Tiến Anh, Đỗ Duy Mạnh đánh đầu tung lưới đội khách.

Xuân Son ghi 2 bàn vào lưới Malaysia. (Ảnh: Đắc Huy)

Bàn thắng này mở ra thế trận dễ dàng hơn rất nhiều cho đội chủ nhà. Đội tuyển Việt Nam kiểm soát tình hình trên sân, không để đối thủ có cơ hội tấn công. Malaysia có một số tình huống uy hiếp khi hàng thủ đội tuyển Việt Nam mất tập trung, nhưng những pha dứt điểm của họ có chất lượng không cao.

Trong khi đó, nếu may mắn hơn, Nguyễn Hoàng Đức đã có thể ghi bàn với cú sút xa đưa bóng đi dội cột. Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son cũng có những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Đội tuyển Việt Nam kết thúc hiệp một với tỷ số 1-0.

Kịch bản hiệp 1 lặp lại ở đầu hiệp hai. Sau ít phút để Malaysia dồn ép, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ hai. Phút 52, Đỗ Hoàng Hên phối hợp hay với Nguyễn Hai Long trước khi kiến tạo cho Xuân Son đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt. Sau đó 6 phút, vẫn là Xuân Son bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0.

Cách biệt 3 bàn khiến đội tuyển Việt Nam có phần chủ quan. Malaysia tận dụng cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số sau pha bóng sơ suất của Đoàn Văn Hậu. Endrick - cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Công an TP.HCM tại V.League - thực hiện thành công quả phạt đền.

Đội tuyển Việt Nam lấy lại sự tập trung. Nguyễn Trần Việt Cường - cầu thủ vào sân ở hiệp 2 - bỏ lỡ 3 cơ hội. Dù vậy, điều này không làm mất đi niềm vui chiến thắng của đội chủ nhà.

Đội tuyển Việt Nam thắng 3-1 và kết thúc vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng (trong đó có 1 trận được xử thắng do Malaysia phạm luật).

Việt Nam 3-1 Malaysia Duy Mạnh 6' Xuân Son 51' Xuân Son 59' 77' Endrick

Đội hình Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Nguyễn Filip (1); Đỗ Duy Mạnh (2), Bùi Hoàng Việt Anh (20), Đoàn Văn Hậu (5); Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Quang Hải (19), Nguyễn Hoàng Đức (14), Cao Pendant Quang Vinh (13); Nguyễn Xuân Son (12), Đỗ Hoàng Hên (9), Nguyễn Hai Long (18).

Malaysia: Malaysia: Syihan Hazmi (6), Matthew Davies (2), Muhammad Ubaidullah (5, Faisal Halim (7), Stuart Uwilkin (8), Nooa Laine (15), Paulo Josue (17), Harith Haiqal (18), Nazmi Faiz (20), Dion Cools (21), Corbin Ong (22).