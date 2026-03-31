Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, giải CFA Team China 2026 mới nhất

U23 Việt Nam 0-1 U23 Trung Quốc Tiếp tục cập nhật 39' Yuezheng

U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối của giải giao hữu CFA Team China 2026 tại Tây An (Trung Quốc). Kết thúc hiệp một, U23 Việt Nam tạm thua 0-1.

U23 Trung Quốc chiếm ưu thế trong nửa đầu trận đấu nhờ sự vượt trội về thể chất. Các cầu thủ U23 Việt Nam thường xuyên thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi với đối thủ. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thi đấu chắc chắn, khiến U23 Trung Quốc không có nhiều tình huống áp sát vòng cấm gây nguy hiểm.

Video: Yuezheng ghi bàn siêu phẩm giúp U23 Trung Quốc dẫn U23 Việt Nam 1-0.

Ở mặt trận tấn công, những pha phối hợp ở cánh phải với sự góp mặt của Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương gây ra khó khăn cho các hậu vệ đội chủ nhà. Tuy nhiên, U23 Việt Nam không có nhiều tình huống phản công như vậy khi đối thủ kiểm soát trận đấu tốt.

Trong thế trận an toàn, U23 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua từ pha xử lý quá xuất sắc của đối thủ. Du Yuezheng thực hiện cú sút xa vừa mạnh vừa khó đối với thủ môn Cao Văn Bình. U23 Việt Nam kết thúc hiệp một trong thế bị đối thủ dẫn 1 bàn.

Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình (1), Lê Nguyên Hoàng (4), Lê Đình Long Vũ (7), Nguyễn Công Phương (10), Lê Văn Thuận (11), Nguyễn Quang Vinh (14), Nguyễn Minh Tâm (16), Nguyễn Bảo Long (18), Nguyễn Quốc Toàn (20), Nguyễn Vadim (22), Vũ Quốc Anh (24).

U23 Trung Quốc: Liu Qiwei (12), He Yiran (2), Shi Songchen (4), Yang Haoyu (6), Mutalifu Yimingkari (8), Zhang Aihui (15), Du Yuezheng (18), Liao Rongxiang (19), Xuan Zhijian (20), Mao Weijie (22), Chen Zeshi (27).