Kết quả Hà Nội vs CAHN, vòng 15 V.League mới nhất

Trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB Công an Hà Nội diễn ra lúc 19h15 hôm nay 8/3 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), thuộc vòng 15 V.League. Cú đúp bàn thắng của Đỗ Hoàng Hên giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Video: Đỗ Hoàng Hên ghi bàn mở tỷ số.

CLB Công an Hà Nội chiếm ưu thế trong hiệp một. Các học trò của huấn luyện viên Alexandre Polking tạo ra nhiều pha lên bóng tốc độ, liên tục gây áp lực cho đội chủ nhà.

Dù lép vế, Hà Nội FC bất ngờ có bàn mở tỷ số. Tận dụng khoảng trống nơi hàng thủ đối phương sau pha chuyền bóng nhanh của Adriel Tadeu, Hoàng Hên dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, ghi bàn mở tỷ số ở phút 26.

Sau khi thủng lưới, đội khách gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự tập trung của các cầu thủ Hà Nội khiến đội bóng ngành công an gặp khó.

Bước sang hiệp hai, CLB Công an Hà Nội tiếp tục dâng cao đội hình. Tuy nhiên, thêm một sai lầm nơi hàng phòng ngự khiến họ phải trả giá. Sau khi David Fisher bị Nguyễn Filip cản ngã trong vòng cấm, Hoàng Hên tận dụng cú đá phạt đền nâng tỷ số lên 2-0.

Nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có quả phạt đền ở phút đá bù cuối cùng. Trọng tài tham khảo VAR và xem lại băng hình, xác định Phạm Xuân Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm. Leo Artur thực hiện thành công nhưng trọng tài ngay lập tức thổi còi kết thúc trận đấu. Hà Nội FC thắng CLB Công an Hà Nội 2-1.

Đội hình Hà Nội vs CAHN

Hà Nội: Quan Văn Chuẩn (1), Đỗ Duy Mạnh (2), Phạm Xuân Mạnh (7), Nguyễn Văn Quyết (10), Đỗ Hoàng Hên (11), Nguyễn Hai Long (14), Nguyễn Thành Chung (16), Nguyễn Công Nhật (22), Adriel Tadeu (35), David Fisher (77), Đỗ Hùng Dũng (88).

CAHN: Nguyễn Filip (1), Đoàn Văn Hậu (5), Stefan Mauk (6), Cao Quang Vinh (7), Nguyễn Đình Bắc (9), Leo Artur (10), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Quang Hải (19), Trần Đình Trọng (21), Bùi Hoàng Việt Anh (68), Lê Văn Đô (88).

Bảng xếp hạng V.League vòng 15

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 theo thông tin chính thức của ban tổ chức. Tính đến vòng 15, vị trí các câu lạc bộ như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 CAHN 14 32 - 12 35 2 Thể Công Viettel 15 24 - 14 31 3 Ninh Bình 15 32 - 20 28 4 Hà Nội 15 25 - 18 24 5 CA TP.HCM 15 18 - 18 23 6 Hải Phòng 15 26 - 22 21 7 Hà Tĩnh 15 11 - 15 20 8 SLNA 15 18 - 19 19 9 Nam Định 15 17 - 20 18 10 Becamex TP.HCM 15 17 - 24 15 11 HAGL 15 11 - 21 14 12 Thanh Hóa 15 17 - 25 13 13 PVF-CAND 15 15 - 29 11 14 Đà Nẵng 14 14 - 20 11

Thông tin trước trận đấu

Sau trận thua Thể Công Viettel, Hà Nội FC hiện có 21 điểm, kém CLB Công an Hà Nội tới 14 điểm. Đội bóng Thủ đô không có nhiều hy vọng cạnh tranh vô địch ở thời điểm này.

CLB Công an Hà Nội toàn thắng cả 5 trận gần nhất tại V.League 1. Sau khi giành chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Ninh Bình, đội bóng ngành công an chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng và từng bước gia tăng khoảng cách với đối thủ bám đuổi.

Việc sớm chia tay các giải đấu cúp cũng là yếu tố thuận lợi để thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking dồn toàn lực vào đấu trường V.League 1.

Về lực lượng, Hà Nội không có Daniel Passira và Đậu Văn Toàn vì án treo giò. Dù vậy, HLV Harry Kewell có thể lạc quan với sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng.

Bên kia chiến tuyến, CA Hà Nội chưa chắc có sự phục vụ của Alan Alexandre. Ngược lại, tiền vệ Mauk Ingo sẵn sàng tái xuất, mang đến thêm lựa chọn cho tuyến giữa cho HLV Alexandre Polking.