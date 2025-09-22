Kết quả giải Ngoại Hạng Anh: Ghi bàn phút 90+2, Arsenal thoát thua Man City

(VTC News) -

Trận đấu giữa Arsenal và Man City đêm 21/9 mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Đây là lần hiếm hoi Man City của huấn luyện viên Pep Guardiola lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự trong phần lớn thời gian trận đấu. Đội khách suýt đạt giành 3 điểm với chiến thuật lạ lẫm này.

Man City chỉ cần 1 pha tấn công để ghi bàn khi trận đấu mới diễn ra chưa đầy 10 phút. Erling Haaland chuyền bóng thoát vòng vây ở sân nhà, sau đó đón pha kiến tạo của Tijjani Reijnders để kết thúc pha phản công bằng cú sút tung lưới Arsenal.

Sau khi mở tỷ số, Man City chủ động chơi phòng ngự, điều hiếm thấy ở đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola. Arsenal áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng 65% trong nửa đầu trận đấu.

Haaland ghi bàn ở phút thứ 9. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, đội chủ nhà tấn công bế tắc. Những pha phạt góc của Arsenal cũng không hiệu quả khi Man City sở hữu thủ môn Gianluigi Donnarumma có khả năng kiểm soát không gian xuất sắc.

Arsenal dốc toàn lực tấn công trong hiệp 2. Đội chủ nhà mạo hiểm đẩy đội hình lên rất cao để dồn ép đối thủ, kể cả khi bộ đôi Jeremy Doku - Haaland phản công suýt ghi bàn.

Man City cho thấy đội bóng này có thể biến thành đội bóng phòng ngự rất chắc chắn khi họ chủ động chọn cách chơi này. Huấn luyện viên Guardiola thậm chí rút cả Haaland và Bernardo Silva ra nghỉ để thay bằng những cầu thủ phòng ngự, kéo toàn bộ đội hình về che chắn trước vòng cấm.

Arsenal hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường đưa bóng vào vòng cấm đối thủ. Tuy nhiên, khi hy vọng gần hết, những cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2 cứu đội chủ nhà thoát khỏi thất bại.

Martinelli ghi bàn gỡ hòa ở phút đá bù thứ 2. (Ảnh: Reuters)

Eberechi Eze thực hiện đường chuyền dài để Gabriel Martinelli tâng bóng qua đầu thủ môn Man City ghi bàn gỡ hòa. Bàn thắng của tiền đạo người Brazil được ghi ở phút đá bù thứ hai của trận đấu, ấn định tỷ số hòa 1-1.