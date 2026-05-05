Kết quả Everton 3-3 Man City: Thoát thua phút cuối

(VTC News) -

Video: Everton 3-3 Man City.

Trận Everton đấu với Man City trên sân vận động Goodison Park (Liverpool, Anh) sáng nay 5/5 mang đến tin vui cho Arsenal. Man City thoát thua ở phút 90+7 nhưng đây là trận hòa không khác gì thất bại khi đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola phải cạnh tranh từng điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh.

Đội khách khởi đầu thuận lợi với thế trận áp đảo hoàn toàn (tỷ lệ kiểm soát bóng 76% và 12 cú sút) trong hiệp đấu đầu tiên. Dù Eveton dốc toàn lực phòng ngự, Jeremy Doku vẫn ghi bàn mở tỷ số ở phút 43.

Everton hòa Man City 3-3. (Ảnh: Reuters)

Sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, Man City vẫn chiếm ưu thế về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng Everton mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Bước ngoặt của trận đấu bắt đầu từ phút 64 khi huấn luyện viên David Moyes tung Thierno Barry vào sân. Đây là quyền thay người duy nhất được Everton sử dụng trước phút 90.

Tiền đạo này ghi cú đúp bàn thắng ở phút 68 và 81. Jake O'Brien cũng đóng góp một bàn xen giữa 2 pha lập công của đồng đội. Everton dẫn ngược 3-1.

Các bàn thắng muộn của Erling Haaland và Jeremy Doku cứu Man City thoát khỏi trận thua. Tuy nhiên, với trận hòa 3-3 trên sân của Everton, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đang kém Arsenal 5 điểm và mất quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh chức vô địch.

Everton 3-3 Man City 43' Doku Barry 68' O'Brien 73' Barry 81' 83' Haaland 90+7' Doku

Số liệu thống kê Everton 3-3 Man City.

Đội hình Everton vs Man City

Everton: Jordan Pickford (5,9 điểm), Vitali Mykolenko (6,4), Michael Keane (6,9), James Tarkowski (5,4), Jake O'Brien (6,6), James Garner (6,4), Tim Iroegbunam (6,0), Iliman Ndiaye (6,5), Kiernan Dewsbury-Hall (6,0), Merlin Rohl (6,2), Beto (6,0) - Thay người: Thierno Barry (8,1), Carlos Alcaraz, Nathan Patterson, Harrison Armstrong.

Man City: Gianluigi Donnarumma (6,9 điểm), Matheus Nunes (7,3), Abdukodir Khusanov (6,7), Marc Guehi (7,2), Nico O'Reilly (6,6), Bernardo Silva (7,3), Nico Gonzalez (6,1), Jeremy Doku (9,6), Rayan Cherki (8,0), Antoine Semenyo (7,0), Erling Haaland (7,1).

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết vòng 35, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/bàn thua Điểm 1 Arsenal 35 67:26 76 2 Man City 34 69:32 71 3 Man Utd 35 63:48 64 4 Liverpool 35 59:46 58 5 Aston Villa 35 48:44 58 6 Bournemouth 35 55:52 52 7 Brentford 35 52:46 51 8 Brighton 35 49:42 50 9 Chelsea 35 54:48 48 10 Everton 35 44:44 48 11 Fulham 35 44:49 48 12 Sunderland 35 37:46 47 13 Newcastle United 35 49:51 45 14 Leeds United 35 47:52 43 15 Crystal Palace 34 36:42 43 16 Nottingham 35 44:46 42 17 Tottenham 35 45:54 37 18 West Ham 35 42:61 36 19 Burnley 35 35:71 20 20 Wolves 35 25:63 18