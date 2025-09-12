JCB Việt Nam ra mắt định hướng thương hiệu mới 'Japan Cùng Bạn'

(VTC News) -

Mở đầu buổi lễ, ông Takumi Takahashi - Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của JCB - chia sẻ: “2025 ghi dấu cột mốc 35 năm thành lập và phát triển của JCB Việt Nam. Nhờ sự hợp tác của các đối tác, tình hình kinh doanh của JCB Việt Nam đang diễn biến khá tốt.

Thành công này không chỉ phản ánh mối quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp, mà còn cho thấy sự tăng trưởng của một thị trường giàu tiềm năng. Tôi tin điều này sẽ ngày càng tốt hơn, giống như mối quan hệ hảo hữu giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Ông Takumi Takahashi - Giám đốc JCB Khu vực Đông Nam Á.

Lan tỏa tinh thần Nhật Bản với “Japan Cùng Bạn”

Qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đồng hành phát triển, nhiều sản phẩm, dịch vụ của Nhật Bản đã trở thành một phần đời sống người Việt.

“Tình cảm của người Việt dành cho Nhật Bản xuất phát từ hai yếu tố: Tuổi thơ gắn liền sản phẩm Nhật Bản chất lượng, từ đó tạo dựng niềm tin bền vững; anime, manga, phim ảnh... mang đến những trải nghiệm vui vẻ, hấp dẫn, để lại dấu ấn sâu đậm từ thời thơ ấu. Có thể nói, với người Việt, Nhật Bản là ‘một phần của thời thơ ấu’”, ông Takuya Wakui - Trưởng Đại diện JCB Việt Nam - cho biết.

Trên cơ sở đó, JCB mong muốn ngày càng trở nên gần gũi và phù hợp hơn với khách hàng Việt, thông qua việc định hướng thương hiệu mới bằng tinh thần “Japan Cùng Bạn”.

JCB Việt Nam ra mắt định hướng thương hiệu mới “Japan cùng bạn”.

Định hướng thương hiệu mới của JCB lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ. Dựa trên triết lý “học từ quá khứ để sáng tạo cái mới”, phong cách thiết kế này tạo nên bản sắc thương hiệu vừa mới mẻ, vừa thân thuộc.

Ông Takuya Wakui nói thêm: “JCB định vị mình là ‘chiếc thẻ dành cho người Việt yêu Nhật Bản’. Định hướng mới giúp JCB trở nên gần gũi, phù hợp và dễ tiếp cận hơn; không chỉ cho những chuyến đi Nhật Bản, mà còn trong từng khoảnh khắc cuộc sống hàng ngày của khách hàng ngay tại Việt Nam”.

Ông Takuya Wakui - Trưởng đại diện JCB Việt Nam.

Loạt ưu đãi hấp dẫn từ chương trình “Happy Weekend”

Những năm qua, JCB liên tục tăng cường kết nối các đối tác ngân hàng và dịch vụ lớn cả trong lẫn ngoài nước để đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh chóng, thuận tiện cho chủ thẻ.

Sản phẩm dịch vụ thẻ của JCB ngày càng đa dạng, nhưng quan trọng nhất là mang lại ưu đãi cho khách hàng ở nhiều lĩnh vực như bán lẻ, công nghệ, gia dụng, ẩm thực, du lịch... Nhân dịp ra mắt định hướng thương hiệu mới, JCB giới thiệu chương trình “Happy Weekend” giúp người dùng hưởng loạt ưu đãi mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, kéo dài từ nay đến hết 31/3/2026.

JCB Việt Nam hợp tác Payoo triển khai chương trình “Happy Weekend”.

Các ưu đãi nổi bật có thể kể đến: Ưu đãi 30% tại KOI Thé, KOI Café, Trung Nguyên Legend Coffee, Trung Nguyên E-Coffee, AEONESHOP (https://aeoneshop.com), Nitori (áp dụng tại cửa hàng và website https://www.nitori.com.vn); ưu đãi 500.000 đồng tại FPT Shop (áp dụng tại cửa hàng và website fptshop.com.vn), PNJ (áp dụng tại cửa hàng và website pnj.com.vn), và Pandora (áp dụng tại cửa hàng).

Bên cạnh các ưu đãi hiện có của JCB dành cho chủ thẻ như hoàn tiền mỗi tháng tại Uniqlo hay giảm đến 30% tại hơn 100 nhà hàng, sự xuất hiện của “Happy Weekend” còn khẳng định cam kết đổi mới của JCB trong việc mang đến dịch vụ chuẩn Nhật Bản, gắn bó hơn với đời sống người Việt.

Tại sự kiện, đại diện Nitori Việt Nam bày tỏ sự trân trọng với việc phối hợp Payoo và JCB để mang đến sản phẩm Nhật Bản chất lượng cao, đồng thời thắt chặt mối quan hệ với người tiêu dùng Việt. Trong khi đó, với vai trò đối tác tài chính - công nghệ, đại diện Payoo khẳng định thương hiệu sẽ đồng hành sâu sát để giúp JCB Việt Nam hiện thực hóa thông điệp “Japan Cùng Bạn” một cách trọn vẹn.

Đại diện JCB Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đối tác.

Thông qua việc tái định vị thương hiệu, JCB đặt mục tiêu để mỗi chiếc thẻ không chỉ là phương tiện thanh toán, mà trở thành cầu nối đưa tinh thần Nhật Bản với sự tận tâm, chất lượng, tôn trọng đến gần hơn và đồng hành khách hàng Việt trong mọi khoảnh khắc.