Iran chọn được lãnh tụ tối cao mới kế nhiệm ông Ali Khamenei

(VTC News) -

Hội đồng Chuyên gia Iran – cơ quan giáo sĩ có nhiệm vụ lựa chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran sau vụ ám sát ông Ayatollah Ali Khamenei đã đạt được sự đồng thuận đa số, theo thành viên hội đồng Ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri.

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Mirbagheri cho biết vẫn còn “một số trở ngại” cần được giải quyết trong quá trình này.

Theo Hiến pháp Iran, Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên là cơ quan có thẩm quyền lựa chọn lãnh tụ tối cao của đất nước này.

Người dân cầm ảnh cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Trước đó, ông Khamenei – người lãnh đạo Iran trong 37 năm đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran ngày 28/2, khi cuộc chiến bùng phát và hiện đã lan rộng ra nhiều khu vực ở Trung Đông.

Trong khi đó, quân đội Israel cảnh báo sẽ truy đuổi mọi thành viên của Hội đồng Chuyên gia nếu họ tham gia quá trình lựa chọn người kế nhiệm Khamenei.

“Chúng tôi cảnh báo tất cả những ai có ý định tham gia cuộc họp lựa chọn người kế nhiệm rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại nhắm vào các vị. Đây là lời cảnh báo!”, quân đội Israel viết bằng tiếng Ba Tư trên mạng xã hội X vào Chủ nhật.

Trong video do Hãng tin Fars đăng trên Telegram, Ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri cho biết “những nỗ lực lớn nhằm xác định lãnh đạo mới” đã được triển khai và “một quan điểm mang tính quyết định, thống nhất” đã đạt được.

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Fars, một thành viên khác của cơ quan này là Hojjatoleslam Jafari bày tỏ hy vọng “toàn thể người dân Iran sẽ sớm hài lòng”.

“Việc chậm trễ trong việc bầu chọn vị lãnh đạo là điều đáng buồn và không ai mong muốn, nhưng không có lựa chọn nào khác. Vì vậy chúng ta không nên có suy nghĩ tiêu cực về các đại diện của mình trong thời điểm khó khăn này", ông nói.

Theo các báo cáo truyền thông Iran, nhóm học giả này đã phát sinh bất đồng nhỏ về việc liệu quyết định cuối cùng có cần được đưa ra trong một cuộc họp trực tiếp hay có thể ban hành mà không cần tuân theo thủ tục này.

Ayatollah Mohsen Heidari Alekasir, một thành viên khác của Hội đồng Chuyên gia Iran, cho biết rằng việc tổ chức một cuộc họp trực tiếp để bỏ phiếu cuối cùng hiện không khả thi trong điều kiện hiện nay.

Ông cho biết một ứng viên đã được lựa chọn, dựa trên lời khuyên của ông Khamenei rằng lãnh tụ tối cao của Iran nên là người “bị kẻ thù căm ghét” thay vì được họ ca ngợi.

Heidari Alekasir nói về người kế nhiệm được lựa chọn, cho biết đây là người đã được Mỹ nhắc đến. Chỉ vài ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng con trai của cố lãnh tụ tối cao, Mojtaba Hosseini Khamenei, là một lựa chọn “không thể chấp nhận được” đối với ông.