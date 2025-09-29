iPhone Air với iPhone 17 Series: Điểm nhấn thiết kế đột phá

(VTC News) -

Lần này, Apple không chỉ nâng cấp mà đã thực sự tạo ra một cuộc cách mạng về tư duy thiết kế, trình làng hai dòng sản phẩm với hai triết lý hoàn toàn khác biệt: iPhone Air mỏng nhẹ đến không tưởng và iPhone 17 Series mạnh mẽ, tái định nghĩa hiệu năng.

iPhone Air - Nghệ thuật tối giản, sức mạnh phi thường

Thiết kế mỏng đến không tưởng

Với độ mỏng chỉ 5.6 mm, iPhone Air chính là chiếc iPhone mỏng nhất trong lịch sử. Để đạt được kỳ tích này, Apple đã sử dụng khung sườn từ Titan cấp 5 dùng trong hàng không vũ trụ, được đánh bóng tỉ mỉ tạo nên bề mặt sáng như gương, vừa mang lại sự sang trọng, vừa đảm bảo độ bền vượt trội.

Độ bền vượt trội từ Ceramic Shield kép

Lần đầu tiên, lớp kính Ceramic Shield siêu bền không chỉ bảo vệ mặt trước mà còn được trang bị cho cả mặt lưng của iPhone. Công nghệ Ceramic Shield 2 thế hệ mới mang lại khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và chống nứt vỡ tốt hơn gấp 4 lần so với thế hệ trước.

Màn hình và Màu sắc

iPhone Air sở hữu màn hình 6.5 inch tuyệt đẹp, tích hợp công nghệ ProMotion và độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits. Bốn tùy chọn màu sắc đầy tinh tế bao gồm: Space Black (Đen không gian), Cloud White (Trắng mây), Light Gold (Vàng nhạt), và Sky Blue (Xanh da trời).

iPhone 17 Pro & Pro Max - tái định nghĩa chuẩn mực "Pro"

Thiết kế Unibody Nhôm và hệ thống tản nhiệt đột phá

Apple đã chuyển từ khung titan trên iPhone 16 Pro Max trước để chuyển sang thiết kế unibody nguyên khối từ một hợp kim nhôm hàng không vũ trụ độc quyền. Sự thay đổi này không chỉ mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ mà còn có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn gấp 20 lần so với titan, kết hợp cùng buồng hơi (vapor chamber) lần đầu tiên xuất hiện, giúp iPhone 17 Pro duy trì hiệu năng đỉnh cao trong thời gian dài mà không bị quá nhiệt.

Cụm camera "toàn năng" và mặt lưng Ceramic Shield

Cụm camera được đặt trên một "cao nguyên" (plateau) trải dài, tích hợp khéo léo hệ thống ăng-ten. Thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn tối ưu không gian cho hệ thống camera 48MP trên cả ba ống kính và viên pin lớn hơn đáng kể. Tương tự iPhone Air, mặt lưng của dòng Pro cũng được bảo vệ bởi Ceramic Shield, mang lại độ bền gấp 4 lần.

Bảng màu đậm chất chuyên nghiệp

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max 2025 ra mắt với ba màu sắc đầy ấn tượng: Silver (Bạc), Deep Blue (Xanh đậm) và Cosmic Orange (Cam Vũ trụ). Đây cũng chính là lựa chọn hàng đầu dành cho những ai muốn mua iPhone 17 Pro để sở hữu hiệu năng mạnh mẽ cùng thiết kế cao cấp bậc nhất.

iPhone 17 - Nâng cấp toàn diện trong tầm tay

Phiên bản tiêu chuẩn iPhone 17 cũng nhận được những nâng cấp thiết kế đáng giá, mang các tính năng cao cấp đến gần hơn với người dùng, vượt trội so với iPhone 16.

Thiết kế tinh chỉnh, màn hình ProMotion

iPhone 17 sở hữu màn hình lớn hơn với kích thước 6.3 inch và viền mỏng hơn, mang lại không gian hiển thị rộng rãi. Đáng chú ý nhất, công nghệ màn hình ProMotion 120Hz và Always-On Display lần đầu tiên đã có mặt trên dòng iPhone tiêu chuẩn.

Độ bền và màu sắc trẻ trung

Mặt trước được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2 với khả năng chống xước gấp 3 lần. Dòng sản phẩm này có 5 tùy chọn màu sắc trẻ trung: Lavender (Tím Oải hương), Mist Blue (Xanh Lam khói), Black (Đen), White (Trắng), và Sage (Xanh Lá xô thơm).

Bảng so sánh tổng quan: Tìm ra chiếc iPhone dành cho bạn

TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.

Sở hữu iPhone mới nhất chính hãng ngay hôm nay để nhận hàng ngàn ưu đãi chỉ tại Topzone!