+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình
(VTC News) -
Ông Đỗ Thanh Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Nội vụ vào sáng 25/10.
Anh Văn
(Thiết kế: Nhật Anh)
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung
12:35 25/10/2025
Chính trị
Infographic: Sự nghiệp Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng
12:21 25/10/2025
Chính trị
Tài xế dương tính với ma túy, lái xe đầu kéo vượt đèn đỏ bị phạt gần 60 triệu
12:03 25/10/2025
Bản tin 113
Hoàng Thái hậu Sirikit qua đời, Thủ tướng Thái Lan hủy chuyến đi ASEAN
11:59 25/10/2025
Thời sự quốc tế
Ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
11:52 25/10/2025
Chính trị
Thống kê Man Utd đấu với Brighton khiến cổ động viên 'Quỷ đỏ' lo lắng
11:51 25/10/2025
Bóng đá Anh
Ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
11:48 25/10/2025
Chính trị
Ông Đỗ Thanh Bình làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ
11:43 25/10/2025
Chính trị
Quán cà phê kỳ lạ, khách không được phục vụ
11:41 25/10/2025
Chuyện bốn phương
Dược phẩm Tâm Bình ủng hộ đồng bào Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ
11:35 25/10/2025
Tin tức
Quốc hội có tân Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và 2 Chủ nhiệm Ủy ban
11:26 25/10/2025
Chính trị
Cận cảnh pha knock-out trị giá 10.000 USD hạ gục võ sĩ Trung Quốc
11:25 25/10/2025
Võ Thuật
Việt Nam là nước đầu tiên ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng
11:25 25/10/2025
Thế giới
Chủ tịch nước Lương Cường nêu 3 thông điệp của Công ước Hà Nội
11:11 25/10/2025
Thời sự quốc tế
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng
11:11 25/10/2025
Chính trị
Quốc hội phê chuẩn 3 Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia
11:06 25/10/2025
Chính trị
Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng làm Phó Thủ tướng
11:03 25/10/2025
Chính trị
CTicket – điểm sáng của công nghệ Việt sau 'cơn sốt vé' G-Dragon
11:00 25/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
GM loại bỏ 2 ứng dụng giải trí lâu đời khỏi toàn bộ xe trong tương lai
10:41 25/10/2025
Tin xe 247
Công nghệ 25/10: Google đưa API ứng dụng mô hình AI cho Nông nghiệp đến Việt Nam
10:38 25/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Vianco kiến tạo trải nghiệm ánh sáng công nghệ cao tại Siêu hội chợ Mùa thu 2025
10:34 25/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Siêu xe Ferrari nát như 'xà bần' khi va chạm với xe tải ở khúc cua khét tiếng
10:31 25/10/2025
Xe
Phản ứng của bà xã kém 16 tuổi khi Quách Ngọc Tuyên chi tiền tỷ làm phim
10:27 25/10/2025
Phim
TS Nguyễn Trí Hiếu: Ông Trump dọa áp thuế 100% Trung Quốc để 'thử mồi'
10:22 25/10/2025
VTC NEWS TV
Bé trai lớp 5 cận 10 độ nhưng không hay biết
10:22 25/10/2025
Tin tức
Những điều dưỡng giành lại sự sống cho trẻ giữa ranh giới sinh tử
09:48 25/10/2025
Tin tức
Chủ tịch nước Lương Cường đón lãnh đạo các nước dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội
09:47 25/10/2025
Thời sự quốc tế
Cựu nhân viên Apple khốn khổ vì tên thật là Sam Sung
09:41 25/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Phố biển Tuy Hoà ngập sau mưa lớn, người dân dò dẫm dắt xe trong ‘biển nước’
09:15 25/10/2025
Đời sống
Ai đã tặng 130 triệu USD cho Bộ Quốc phòng Mỹ giữa lúc chính phủ đóng cửa?
09:09 25/10/2025
Thời sự quốc tế