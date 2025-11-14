Iceland cảnh báo nguy cơ sụp đổ hệ thống hải lưu Đại Tây Dương AMOC

(VTC News) -

Iceland cảnh báo nguy cơ sụp đổ của một hệ thống hải lưu lớn ở Đại Tây Dương, coi đây là vấn đề an ninh quốc gia và mối đe dọa hiện hữu. Bộ trưởng Khí hậu Iceland cho biết, Chính phủ đang xây dựng các kịch bản ứng phó cho tình huống xấu nhất.

Hệ thống Hoàn lưu Đảo ngược Kinh tuyến Đại Tây Dương (AMOC) có nhiệm vụ vận chuyển nước ấm từ vùng nhiệt đới lên phía Bắc Cực, giúp duy trì mùa đông ôn hòa ở châu Âu. Tuy nhiên, sự nóng lên toàn cầu đang đẩy nhanh tốc độ tan băng ở Bắc Cực, khiến lượng lớn nước ngọt lạnh từ băng Greenland đổ ra biển.

Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng này có thể làm gián đoạn, thậm chí gây sụp đổ AMOC.

Nếu AMOC ngừng hoạt động, Bắc Âu có thể rơi vào một “kỷ băng hà hiện đại”, với mùa đông lạnh sâu, băng tuyết dày đặc. AMOC từng sụp đổ trong quá khứ, đáng chú ý là trước Kỷ Băng hà cuối cùng - thời kỳ đã kết thúc cách đây khoảng 12.000 năm.

Bộ trưởng Khí hậu Johann Pall Johannsson nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên một hiện tượng khí hậu được trình lên Hội đồng An ninh quốc gia như một mối đe dọa hiện hữu. Việc nâng mức cảnh báo đồng nghĩa các bộ ngành Iceland phải phối hợp chặt chẽ, rà soát chính sách và xây dựng kế hoạch phòng ngừa thảm họa.

Các rủi ro đang được đánh giá trên nhiều lĩnh vực như an ninh năng lượng, lương thực, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải quốc tế.

Toàn cảnh ngôi làng Vik, nơi có nguy cơ lũ lụt do sông băng nếu núi lửa Katla phun trào, ở tây nam Iceland. (Ảnh: Reuters)

Theo giới khoa học, tác động của AMOC sụp đổ có thể lan rộng toàn cầu, làm xáo trộn các mô hình mưa vốn duy trì nền nông nghiệp tự cung tự cấp ở châu Phi, Ấn Độ và Nam Mỹ. Sự biến động này cũng có thể khiến tốc độ ấm lên ở Nam Cực tăng nhanh hơn, đe dọa lớp băng biển và các tảng băng lớn.

Nhiều chuyên gia cảnh báo, thế giới đang đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của kịch bản AMOC sụp đổ - điều có thể xảy ra trong vài thập kỷ tới nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng. “Có rất nhiều nghiên cứu về thời điểm điều này xảy ra, nhưng rất ít đánh giá tác động thực tế lên xã hội”, Aleksi Nummelin, nhà hải dương học tại Viện Khí tượng Phần Lan, nhận định.