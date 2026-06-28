Hưng Yên khởi công 2 dự án nhà ở xã hội quy mô 7.840 căn hộ

(VTC News) -

Ngày 28/6, tỉnh Hưng Yên khởi công 2 dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Liên Hà Thái và tại phường Phố Hiến. Lễ khởi công có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

Hai dự án có tổng quy mô 7.840 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho công nhân, người lao động, người thu nhập thấp và các đối tượng có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động Khu công nghiệp Liên Hà Thái. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với doanh nghiệp đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, phấn đấu hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 56.000 căn trong giai đoạn 2026-2030, đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, việc khởi công các công trình nhà ở cho thuê lần này góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở của người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, qua đó tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương trong những năm tới.

Tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, Công ty TNHH GiP Land và Công ty CP Green i-Park đầu tư xây dựng 7 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng với khoảng 1.700 căn hộ trên diện tích 6,9 ha; 3 khối nhà cho thuê cao 6 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 17.740 m², quy mô 320 căn hộ, đáp ứng nhu cầu thuê của khoảng 700 người lao động.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà công nhân tại công trường xây dựng Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Công ty Cổ phần Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, có quy mô 31 ha, gồm khu nhà ở xã hội với 5.500 căn hộ tại các tòa chung cư cao 9 tầng, quy mô dân số khoảng 11.935 người, cùng công trình nhà ở cho thuê cao 9 tầng với khoảng 320 căn hộ.

Các dự án được quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy cùng các công trình công cộng như trường học, cơ sở y tế, khu thể thao, công viên cây xanh, công trình văn hóa cộng đồng, chợ dân sinh và bãi đỗ xe, hướng tới hình thành môi trường sống hiện đại, thuận tiện cho người lao động và cư dân.

Theo đại diện Tập đoàn Vingroup, việc phát triển nhà ở cho thuê là giải pháp đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý cho người lao động, gia đình trẻ và các đối tượng có thu nhập thấp, đồng thời góp phần giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong thu hút đầu tư.

Doanh nghiệp này cam kết triển khai công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để quản lý, vận hành dự án hiệu quả sau khi hoàn thành.

Việc đồng loạt khởi công các công trình nhà ở cho thuê tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái và Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở cho công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thu nhập thấp; đồng thời góp phần ổn định nguồn nhân lực, nâng cao sức hấp dẫn môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Hưng Yên.