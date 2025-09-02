Đóng

Hồng Nhung run khi lần đầu hát 'Bài ca Hà Nội' trong hoà nhạc Quốc gia

Lần đầu thể hiện “Bài ca Hà Nội” trong Hoà nhạc Quốc gia "Điều còn mãi", diva Hồng Nhung xúc động, áp lực khi hát ca khúc gắn liền tên tuổi NSND Lê Dung.

Trong dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Hòa nhạc là một hành trình âm nhạc vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải phóng đi qua bằng âm nhạc. Từ mảnh đất địa đầu phía Bắc Tổ quốc, tới miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ, những ca khúc đi cùng năm tháng đã vẽ nên chân dung Việt Nam tươi đẹp và anh hùng. 

Hòa nhạc mở màn bằng ca khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine và Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời. Toàn bộ khán phòng đứng lên làm lễ chào cờ trong tiếng nhạc hào hùng. 

Mở đầu chương trình là ca khúc "Đất mẹ" (tác giả Trần Mạnh Hùng) do NSƯT Lệ Giang biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng SSO dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanin.

Sau nhiều năm vắng bóng, ca sĩ Hồng Nhung trở lại "Điều còn mãi" với tiết mục ấn tượng "Bài ca Hà Nội". Cô thừa nhận áp lực khi thể hiện bởi ca khúc từng gắn liền với tên tuổi NSND Lê Dung: "Đây là một tác phẩm tuyệt đẹp: vừa hùng tráng, vừa mềm mại, chan chứa tình cảm và mang nét thanh lịch rất đặc trưng của người Hà Nội. Trước đây, cố NSND Lê Dung - người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ đã thể hiện ca khúc này với dấu ấn sâu đậm. Vì thế, khi lần đầu cất giọng với Bài ca Hà Nội, tôi không khỏi hồi hộp và run rẩy"

NSƯT Lan Anh gây ấn tượng trong lần trở lại với "Điều còn mãi" sau gần 1 thập kỷ. 

Nhóm Áo Lính với tiết mục "Tiểu đoàn 307". Tác phẩm cách mạng đi cùng năm tháng, sống mãi với truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam nay trở nên trẻ trung, mới mẻ qua phần thể hiện của 5 chàng trai trẻ.

Nhằm mang tới màu sắc mới cho chương trình, "Điều còn mãi" năm nay có nhiều ca sĩ lần đầu tham gia. Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi lần đầu biểu diễn tại Điều còn mãi với tác phẩm Sông Lô (nhạc và lời: Văn Cao) cùng Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời và nhạc trưởng Olivier Ochanine. 

Cellist Phan Phúc thăng hoa với tác phẩm Hướng về Hà Nội (Nhạc và lời: Hoàng Dương), nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn. 

Ca sĩ Bạch Trà với ca khúc "Gửi em chiếc nón bài thơ" (Nhạc: Lê Việt Hoà, Phỏng thơ: Sơn Tùng). Vốn là người con xứ Bình Trị Thiên, chất dân ca Huế chảy sâu trong người, nữ ca sĩ nỗ lực truyền tải trọn vẹn âm điệu dịu dàng, trữ tình và trầm lắng của tác phẩm đến người nghe.

Ca sĩ Tùng Dương với "Sông Đắk Krông mùa xuân về" (Tố Hải) truyền tải âm hưởng dân tộc mạnh mẽ, đồng thời ca ngợi sức sống mãnh liệt. Nam ca sĩ còn thể hiện ca khúc "Một vòng Việt Nam" của nhạc sĩ Đông Thiên Đức - bản hit gây sốt thời gian qua - trên sân khấu "Điều còn mãi".

Với giọng nữ cao đầy cảm xúc, kết hợp cùng nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, NSƯT Phạm Khánh Ngọc đã mang đến một phần trình diễn trọn vẹn, chan chứa tinh thần của “Nha Trang mùa thu lại về” (Văn Ký).

 Ca sĩ Viết Danh thể hiện "Gió lộng bốn phương" của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Tiết mục chào kết bùng nổ với giai điệu hào hùng của "Như có Bác trong ngày đại thắng" của nhạc sĩ Phạm Tuyên với niềm vui của ngày thống nhất đất nước, khép lại hòa nhạc “Điều còn mãi" 2025. Ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên trở thành biểu tượng bất diệt của niềm vui chiến thắng, gửi gắm niềm khát vọng hòa bình của dân tộc, đồng thời đánh dấu cả nước bước sang một hành trình mới để kiến tạo tương lai

Lê Chi
