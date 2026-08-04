Hồng Nhung, Hiền Thục hát về mẹ trong đêm nhạc thiện nguyện

(VTC News) -

Chương trình nghệ thuật thường niên Mẹ là tình yêu mùa 6, diễn ra lúc 19h ngày 15/8 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM). Với chủ đề “Mẹ tôi…”, chương trình hướng đến tôn vinh tình mẫu tử, lan tỏa thông điệp biết ơn đấng sinh thành, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Sau 5 mùa tổ chức, Mẹ là tình yêu trở thành sự kiện nghệ thuật thiện nguyện thường niên, kết nối khán giả thông qua những ca khúc về mẹ và những hoạt động vì cộng đồng.

Theo ban tổ chức, đêm nhạc được chia thành ba chương, tái hiện hành trình gắn bó giữa mẹ và con qua từng giai đoạn của cuộc đời.

Chương đầu Mẹ tôi… là những ấu thơ dịu ngọt đưa khán giả trở về ký ức tuổi thơ trong vòng tay chở che của mẹ. Tiếp đó, Mẹ tôi… là niềm mong ước trên từng bước tôi trưởng thành khắc họa hình ảnh người mẹ lặng lẽ dõi theo con trên hành trình lớn lên. Khép lại là Mẹ tôi… là những yêu thương gửi đến mặt trời trong tôi, khi tình yêu của mẹ trở thành nguồn sức mạnh theo con suốt cuộc đời.

Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như Hồng Nhung, Cẩm Vân - Khắc Triệu, CeCe Trương, Hiền Thục, Hồ Văn Cường và Táo.

Đại diện ban tổ chức cho biết dấu ba chấm trong chủ đề “Mẹ tôi…” được giữ lại có chủ đích, như lời mời mỗi khán giả tự viết tiếp câu chuyện của riêng mình về mẹ. Từ những ký ức cá nhân ấy, chương trình mong muốn khơi dậy lòng trắc ẩn và tinh thần sẻ chia, để tình yêu thương không chỉ dừng trong mỗi gia đình mà còn lan tỏa đến những người yếu thế.

Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như Hồng Nhung, Cẩm Vân - Khắc Triệu, CeCe Trương, Duy Mạnh - Cầm, Hoàng Bách - Thục An, Hiền Thục, Hồ Văn Cường và Táo.

Bên cạnh chương trình chính, hai mini show sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ gồm Xuân Ái, Thế Bảo, Hào, Táo, Jaigon Orchestra, Whee! Band, Tọi và Hải Sâm, mang đến những góc nhìn mới mẻ về tình mẫu tử qua âm nhạc.

Theo ban tổ chức, sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ trên cùng một sân khấu không chỉ mang đến những ca khúc về mẹ mà còn thể hiện sự tiếp nối của các giá trị yêu thương giữa các thế hệ.

Toàn bộ nguồn đóng góp từ chương trình Mẹ là tình yêu mùa 6 sẽ được Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ sử dụng để triển khai hai dự án gồm Phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn và Hiểu để Thương, chương trình đồng hành cùng các gia đình có con mắc rối loạn phát triển.