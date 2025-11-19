Hơn 10 điểm sạt lở nguy hiểm tại đèo Ngoạn Mục, Lâm Đồng cấm phương tiện qua lại

(VTC News) -

Chiều 19/11, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng Cảnh sát Giao thông tạm thời chốt chặn và dừng hoàn toàn các loại phương tiện lưu thông từ hướng Lâm Đồng xuống Khánh Hòa qua đèo Ngoạn Mục, quốc lộ 27, để khắc phục sự cố sạt lở.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông chốt chặn, buộc dừng tất cả phương tiện lưu thông qua đèo Ngoạn Mục từ phía tỉnh Lâm Đồng

Cụ thể, từ 12h ngày 19/11, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa, cấm tất cả các phương tiện qua lại trên đèo Ngoạn Mục trên quốc 27, tuyến đường nối Đà Lạt - Phan Rang.

Mưa lớn từ tối 18/11 đến trưa 19/11 dẫn đến đèo Ngoạn Mục có hơn 10 vị trí sạt lở nguy hiểm. Nhiều vị trí có dấu hiệu nứt gãy và sạt trượt. Do đó, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo; đồng thời bố trí cán bộ trực chốt để hướng dẫn phương tiện quay đầu, tuyệt đối không đi vào khu vực nguy hiểm.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đang phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa khảo sát, kiểm tra tuyến đèo nói trên để đánh giá mức độ nguy hiểm và triển khai biện pháp khắc phục.

Đèo Ngoạn Mục nằm trên quốc lộ 27, là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Phan Rang (Khánh Hòa) và các tỉnh duyên hải.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đã thông tin, tối 28/10, đèo D’Ran quốc lộ 20, con đường huyết mạch nối Đà Lạt với xã D'Ran, để vào đèo Ngoạn Mục bị sạt lở nghiêm trọng.

Do đó, ngày 2/11, tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với quốc lộ 20, khu vực sạt lở đèo D'Ran (Phường Xuân Trường - Đà Lạt). Tiếp đó, ban hành lệnh khởi công khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo D'Ran. Tuy nhiên, từ đó đến nay, liên tục có mưa to nên các đơn vị chức năng chưa thi công.

Ngoài ra, do mưa lũ kéo dài, các đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28, đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B, đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C, đèo Prenn… cũng bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận chuyển hành khách, hàng hóa và du lịch.