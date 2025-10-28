Hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị bị bãi nhiệm vì vi phạm pháp luật hình sự

(VTC News) -

Ngày 28/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng của tỉnh.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm Hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Trần Văn Tý (SN 1965) do vi phạm pháp luật hình sự.

Theo đó, có 100% đại biểu đồng ý với việc bãi nhiệm ông Trần Văn Tý khỏi chức danh Hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị Trần Văn Tý, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/10.

100% đại biểu đồng ý với việc bãi nhiệm ông Trần Văn Tý khỏi chức danh Hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị

Việc bãi nhiệm được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức TAND và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất và uy tín của đội ngũ hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử.

Ông Trần Văn Tý (SN 1965) - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị (cũ) cùng thuộc cấp bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị (cũ) khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã không tổ chức các cuộc tập huấn, diễn tập theo các nội dung được chi theo ngân sách nhà nước phân bổ, nhưng ông Trần Văn Tý vẫn chỉ đạo và cùng thống nhất với Lê Thanh Tuyền - Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, lập các chứng từ khống để thực hiện việc rút số tiền 929.042.000 đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.