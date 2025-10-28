Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Đào tạo chuyên gia 'tư duy xanh, kỹ năng số'

(VTC News) -

Trong bối cảnh nông nghiệp sạch và an toàn sinh học đang là xu thế, câu hỏi đặt ra là: Nguồn nhân lực chất lượng cao ở đâu để đáp ứng nhu cầu này? Khoa Nông học thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) đang trực tiếp giải bài toán thông qua việc đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo Thạc sĩ, đặc biệt là ngành Bảo vệ Thực vật và Khoa học Cây trồng.

Thay vì lối mòn truyền thống, chương trình thạc sỹ Bảo vệ thực vật được định hướng cập nhật và gắn kết chặt chẽ với thực tiễn sản xuất. Học viên sẽ được trang bị sâu về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, phòng trừ sinh học, ứng dụng công nghệ số và nông nghiệp chính xác, nhằm hình thành tư duy xanh, kỹ năng số và năng lực hội nhập quốc tế. Đây là sự chuẩn bị trực tiếp để các thạc sĩ tương lai trở thành lực lượng tiên phong cho một nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.

Đào tạo Thạc sĩ tại VNUA: Hiểu sâu, làm thực tế

Không chỉ riêng ngành Bảo vệ Thực vật, các chương trình Thạc sĩ khác của Khoa Nông học đều được xây dựng theo hướng đào tạo chuyên sâu, gắn với thực tiễn sản xuất, đồng thời cập nhật các công nghệ và xu hướng mới của nông nghiệp hiện đại trên thế giới, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Nói về sự khác biệt này, PGS.TS. Nguyễn Đức Tùng – Phó Trưởng khoa Nông học - chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ đào tạo người học biết cách trồng và quản lý cây trồng, mà còn giúp họ hiểu sâu về cơ chế sinh lý, di truyền và các tương tác giữa cây trồng – môi trường – con người, từ đó ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững."

Theo đó, chương trình Thạc sĩ Khoa học Cây trồng được thiết kế hiện đại, cập nhật với xu thế chuyển đổi số và nông nghiệp công nghệ cao. Học viên được học các học phần tiên tiến như Nông nghiệp thời kỳ chuyển đổi số, Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp và môi trường, Công nghệ sinh học ứng dụng, cùng các học phần chuyên sâu về sinh lý thực vật, cây công nghiệp, cây thuốc và cây lấy củ nâng cao. Chương trình hướng tới đào tạo đội ngũ chuyên gia có năng lực nghiên cứu, quản lý và phát triển nông nghiệp thông minh, an toàn và bền vững.

Bệ phóng vững chắc: Giảng viên chất lượng cao và cơ sở vật chất hiện đại

Để thực hiện được cam kết đào tạo chất lượng cao, Khoa Nông học sở hữu hai thế mạnh cốt lõi.

Đội ngũ giảng viên hàng đầu: Khoa có bề dày truyền thống gần 70 năm (thành lập năm 1956 ). Hiện nay, 85% giảng viên của Khoa có trình độ Tiến sĩ trở lên, và trên 90% giảng viên được đào tạo bài bản tại các quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Hà Lan, hay Bỉ. Đây chính là lực lượng nòng cốt giúp Khoa duy trì chất lượng đào tạo hàng đầu cả nước.

Cơ sở vật chất hiện đại: Học viên cao học được trực tiếp tham gia nghiên cứu và xử lý các tình huống thực tế. Khoa sở hữu hàng loạt phòng lab chuyên sâu như: Phòng Đấu tranh sinh học, Phòng Di truyền và Chọn giống cây trồng, Phòng Sinh lý – Dinh dưỡng cây trồng, Phòng Kiểm nghiệm hạt giống, Phòng thí nghiệm Phát triển sản phẩm dược liệu và đặc biệt là Bệnh viện Cây trồng, mô hình gắn nghiên cứu với thực tiễn, nơi các vấn đề về sinh trưởng và dịch hại cây trồng được chẩn đoán và giải quyết bằng giải pháp khoa học.

Tương lai rộng mở sau tấm bằng Thạc sĩ

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Khoa Nông học VNUA, học viên có nhiều lựa chọn nghề nghiệp đa dạng:

Giảng dạy và nghiên cứu: Làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học.Quản lý và điều hành: Làm công chức, viên chức tại các cơ quan quản lý nhà nước; đảm nhiệm vị trí quản lý kỹ thuật trong các doanh nghiệp nông nghiệp; hoặc điều phối dự án trong các tổ chức quốc tế liên quan đến nông nghiệp và phát triển bền vững.Khởi nghiệp: Tự tin khởi nghiệp trong nông nghiệp công nghệ cao.Phát triển chuyên sâu: Đây là nền tảng vững chắc để tiếp tục học lên bậc Tiến sĩ hoặc trở thành chuyên gia tư vấn.

Với 3 ngành đào tạo sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) là Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, và Di truyền và chọn giống cây trồng, Khoa Nông học VNUA cam kết đào tạo ra đội ngũ chuyên gia có năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy đổi mới để dẫn dắt nền nông nghiệp Việt Nam.