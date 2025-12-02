Học sinh giỏi công nghệ lừa 15 tỷ đồng của shop online, nhận án tù 6 năm

Cảnh sát quận Phụng Hiền, Thượng Hải, Trung Quốc gần đây phá vụ án lừa đảo quy mô lớn nhắm vào các công ty mỹ phẩm bằng cách lợi dụng chính sách trả hàng hoàn tiền. Số tiền liên quan vượt quá 4 triệu nhân dân tệ (gần 15 tỷ đồng), bị can là một nam sinh họ Lữ 17 tuổi. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Phụng Hiền đệ đơn truy tố công khai đối với Lữ và tòa cũng đã tuyên án.

Theo The Paper, vụ việc bắt đầu vào tháng 3 năm 2024 khi một công ty mỹ phẩm phát hiện ra số lượng lớn hồ sơ hoàn trả đáng ngờ trên nền tảng trực tuyến chính thức của mình. Sau khi xem xét hồ sơ, công ty phát hiện ra rằng mặc dù các đơn hàng đã được hoàn tiền, nhưng số hàng hóa lẽ ra phải trả lại thực tế vẫn chưa được nhận, dẫn đến thiệt hại tổng cộng hơn 4 triệu nhân dân tệ.

Một nam sinh 17 tuổi ở Trung Quốc lợi dụng lỗ hổng trên một nền tảng thương mại điện tử để lừa đảo gần 15 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Sau khi công ty báo án, cảnh sát quận Phụng Hiền nhanh chóng mở cuộc điều tra và cuối cùng đã xác định nam sinh họ Lữ đã sử dụng tài khoản thuê và làm giả mã số theo dõi để tạo ra chứng cứ hoàn hàng giả mạo, liên tục thực hiện thủ tục trả hàng để lấy lại tiền.

Do tính phức tạp của chứng cứ điện tử, tính chất mới của tội phạm và các tình tiết đặc biệt của tội phạm vị thành niên, Viện Kiểm sát quận Phụng Hiền đã can thiệp sớm để hướng dẫn cảnh sát thu thập chứng cứ chính xác. Trong quá trình điều tra, Viện Kiểm sát và cảnh sát sử dụng các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ sơ đặt hàng và hoàn tiền, thu thập thông tin theo dõi hậu cần và truy tìm hồ sơ bán lại hàng hóa bị đánh cắp trên các nền tảng đồ cũ của Lữ.

Họ cũng theo dõi dòng tiền để tái hiện đầy đủ phương thức hoạt động. Hơn nữa, Viện Kiểm sát tìm hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ bạn bè của Lữ để nắm bắt động cơ phạm tội của cậu ta.

Lữ thiếu sự quan tâm của gia đình từ nhỏ; cha mẹ bận rộn kiếm sống và không thể dành đủ sự quan tâm cho con trai. Để con được học hành tử tế hơn, cha mẹ gửi Lữ đi học ở Thượng Hải. Việc xa cách gia đình trong thời gian dài khiến nam sinh này ngày càng khao khát được bạn bè công nhận.

Trong một lần trả hàng, cậu phát hiện ra một lỗ hổng trong hệ thống cho phép hoàn tiền mà không cần trả lại hàng. Lữ nảy sinh cảm giác được miễn trừ trách nhiệm và bắt đầu lợi dụng lỗ hổng này một cách có hệ thống để thực hiện hành vi gian lận. Số tiền thu được một cách bất hợp pháp được cậu ta sử dụng để mua điện thoại di động đắt tiền, quần áo hàng hiệu và giao tiếp, nhằm tìm kiếm sự phù phiếm và cảm giác quan trọng giữa bạn bè.

Trong giai đoạn xem xét và truy tố, bên công tố nhiều lần giải thích luật cho Lữ, hướng cậu đến sự ăn năn chân thành và tự nguyện trả lại số hàng hóa đã đánh cắp. Lữ tuyên bố sẽ thảo luận việc bồi thường với gia đình.

Trong phiên tòa, công tố viên chỉ ra rằng trẻ vị thành niên phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý, đồng thời khuyến khích Lữ thể hiện sự ăn năn bằng hành động của mình. Cuối cùng, tòa án tuyên án nam sinh này 6 năm tù giam.