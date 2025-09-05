Hiện trạng 'nát bươm' của tuyến đường tránh 800 tỷ đứng im gần 5 năm ở Lâm Đồng

Cận cảnh tuyến đường tránh 800 tỷ đồng tại Lâm Đồng sau gần 5 năm bỏ dở.
Dự án đường tránh phía nam TP Bảo Lộc (trước đây, nay là phường Bảo Lộc) có chiều dài 15,6km thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 trên địa phận hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BT. Theo kế hoạch, tuyến đường hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2019, nhưng từ tháng 10/2020 đến nay, dự án thiếu vốn nên tạm dừng thi công.
Dự án đã thi công được 70% khối lượng gồm các hạng mục nền đường, móng đường đá dăm, hệ thống thoát nước… .
Các hạng mục công trình đường tránh phía nam TP Bảo Lộc đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nền mặt đường sụt lún, đứt gãy nghiêm trọng sau 5 năm tạm ngừng thi công.
Mặt đường tan hoang, hư hại khiến giao thông bị ngưng trệ hoàn toàn.
Một vết nứt lớn và sâu chạy dọc mặt đường.
Người dân địa phương khổ sở mỗi khi đi qua con đường này.
Sau gần 5 năm bỏ hoang, con đường mọc đầy cỏ dại, ổ gà, ổ voi.
Đường trở thành nơi tập kết rác sinh hoạt.
Máy móc "ngủ quên" trên công trường gần 5 năm qua bị hư hại, gỉ sét, cỏ dại che phủ.
Cuối tháng 3/2023, trên tuyến đường xảy ra vụ tai nạn làm chết 2 người, lúc này tuyến đường bị cấm xe hoàn toàn (trước đó để người dân tự ý đi lại dù chưa hoàn thành và nghiệm thu). Đến cuối năm 2024, tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn làm 1 người chết. Theo người dân, người lạ đến đây đi trên đường này đối mặt với rất nhiều nguy hiểm.
Để hạn chế nguy hiểm cho người dân, cơ quan chức năng rào chắn đoạn đường bị sạt lở, nứt gãy khiến đoạn đường âm u.
Ông Nguyễn Văn Hưng (ở Bảo Lộc) cho biết: "Suốt 4 năm nay, người dân rất mong chờ con đường được sửa chữa chứ đi lại ở đây vô cùng vất vả, nguy hiểm. Nhất là vào mùa mưa và ban đêm".
Các phương tiện phải nhích từng chút một trên đoạn đường vì ổ voi, ổ gà.
UBND tỉnh Lâm Đồng đang tái khởi động thi công tuyến đường, đồng thời đầu tư kinh phí để sửa chữa những hư hại, xuống cấp trên tuyến.
Tháng 6/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1417 về chủ trương đầu tư hoàn thiện tuyến tránh quốc lộ 20 đoạn qua Bảo Lộc với tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng.
Quy mô đường tránh quốc lộ 20 này gồm hai làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ. Hướng tuyến bám theo đường hiện trạng được bàn giao, quy mô nền đường rộng 12m (mặt đường xe chạy 7m, lề gia cố 4m, lề đất 1m).
Tiếp tục hoàn thiện 3 cầu hiện hữu trên tuyến đường này gồm cầu Minh Rồng, Nausri và cầu Âu Cơ, với bề rộng hiện trạng 12m. Ngoài ra tại vị trí sụt lún nền đường tại km7+820, sẽ đầu tư làm mới cầu cạn phù hợp với quy mô nền đường.