Hiện trạng 'nát bươm' của tuyến đường tránh 800 tỷ đứng im gần 5 năm ở Lâm Đồng

Cuối tháng 3/2023, trên tuyến đường xảy ra vụ tai nạn làm chết 2 người, lúc này tuyến đường bị cấm xe hoàn toàn (trước đó để người dân tự ý đi lại dù chưa hoàn thành và nghiệm thu). Đến cuối năm 2024, tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn làm 1 người chết. Theo người dân, người lạ đến đây đi trên đường này đối mặt với rất nhiều nguy hiểm.