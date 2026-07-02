Hé lộ âm mưu rúng động bóng đá: Mafia lên kế hoạch thanh trừng cựu sao Man Utd

(VTC News) -

Truyền thông Serbia và Anh gần đây tiết lộ âm mưu nhắm vào Nemanja Vidic, trung vệ lừng danh từng khoác áo Manchester United. Các tin nhắn mã hóa bị cơ quan điều tra phanh phui trong vụ án gần đây cho thấy có quan chức cấp cao của bóng đá Serbia dự định thuê băng nhóm xã hội đen đe dọa Vidic vì những phát biểu của cựu cầu thủ này.

Vidic bị đe dọa

Những tiết lộ gây sốc này đến từ các tin nhắn được tìm thấy trong tài khoản trò chuyện của cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Serbia (FSS) Slavisa Kokeza, nằm trong cuộc điều tra của OCCRP (Dự án Đưa tin về Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng) và KRIK (Mạng lưới Đưa tin về Tội phạm và Tham nhũng Serbia).

Nemanja Vidic từng khoác áo Man Utd.

Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra ở các cấp cao nhất của bóng đá Serbia sau khi Vidic công khai chỉ trích thực trạng của FSS. Ông thẳng thắn cho biết liên đoàn đang tham nhũng, cáo buộc các giám đốc điều hành đang trục lợi trên chính trục xương sống của môn thể thao này.

Ông Kokeza nổi giận, cho rằng cựu cầu thủ Man Utd đang nhăm nhe chiếc ghế của mình và được cho là đã vạch ra một âm mưu đe dọa nhằm ép cựu hậu vệ này phải im lặng. Kokeza sau đó đã gửi các tin nhắn đến các đầu mối liên lạc tội phạm, dường như để chỉ đạo họ đe dọa Vidic. Được biết, tin nhắn này được Kokeza gửi qua ứng dụng liên lạc bảo mật Sky.

Một đầu mối đã gợi ý tuyển dụng sự trợ giúp của tay súng bắn tỉa, một tội phạm và là hooligan bóng đá khét tiếng người Serbia, tên thật là Slobodan Milutinovic.

Slavisa Kokeza từng muốn "khử" Vidic - Ảnh: FSS

Kokeza được cho là đã bảo một người liên lạc phải làm rõ với Vidic rằng ông nên “tránh xa liên đoàn ra, nếu không sẽ bỏ mạng dưới hố”.

Theo báo cáo của OCCRP và KRIK, cựu sếp FSS đã viết rằng huyền thoại Man Utd nên từ bỏ bất kỳ kế hoạch lãnh đạo liên đoàn nào và không được lên tiếng nữa, bằng không sẽ phải “ra nghĩa địa”.

Trong một cuộc trao đổi đáng sợ khác, Kokeza được cho là đã thúc giục một người liên lạc dọa giết gia đình Vidic nếu anh cố tình tranh cử vào chiếc ghế cao nhất tại FSS.

Các tin nhắn cho thấy một trong những tay chân của Kokeza tuyên bố đã gắn thiết bị định vị vào xe của Vidic ở Milan, sau khi nói với sếp FSS rằng gã quen biết “những tay thứ thiệt” ở đó.

Kokeza được cho là đã yêu cầu người liên lạc này tìm người ở thành phố thuộc Italy để đe dọa Vidic. Gã viết: “Chúng ta cần chi một ít tiền, nếu có thể, để họ đe dọa thể xác, làm cho nó sợ hãi rằng họ có thể giết nó”.

Người liên lạc của gã, dường như là một người bạn thân, trả lời: “Hãy gây sức ép để nó (Vidic) sợ mà ngậm miệng lại. Để nó không bao giờ can thiệp vào liên đoàn nữa”.

Vidic vẫn an toàn

Các tin nhắn mới được tiết lộ không cho thấy các cuộc tấn công hay đe dọa trực tiếp đã được thực thi đối với Vidic, nhưng việc lên kế hoạch dường như đã ở giai đoạn tiến triển ráo riết. Có thời điểm, một người liên lạc của Kokeza đã báo cáo với gã rằng vài mục tiêu đã được định vị và xin lệnh triển khai từ sếp FSS.

Kokeza (sinh năm 1977) trở thành Chủ tịch LĐBĐ Serbia vào năm 2016 - Ảnh: FSS

Kokeza đã cảnh báo gã nên chờ đợi, viết rằng: “Không được làm cùng một lúc. Truyền thông sẽ làm ầm lên mất. Phải xử lý từng đứa một”.

Một tuần sau, sếp FSS bảo gã tạm dừng kế hoạch cho đến khi họ có thể nói chuyện trực tiếp. Kokeza đã từ chức chỉ vài tháng sau đó. Đội trưởng Man Utd Vidic cho biết ông hoàn toàn không hề hay biết về âm mưu nhằm dọa dẫm bắt ông im lặng này.

Các tin nhắn cũng cho thấy Kokeza gợi ý gây áp lực lên các cầu thủ khác ủng hộ Vidic, viết rằng gã cần “giúp đỡ để loại bỏ” họ. Gã được cho là đã thảo luận kế hoạch đe dọa Nenad Lazovic và Dragan Mrda với một người bạn. Người này đã viết: “Tao nghĩ ít nhất một trong hai thằng này cần phải bị ăn đòn”.

Khi còn thi đấu, Vidic nổi tiếng là trung vệ xuất sắc, có tinh thần máu lửa - Ảnh: Reuters

Vidic cho biết ông chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời đe dọa nào, dù bạn bè có cảnh báo ông nên cẩn thận vì e ngại danh tiếng của Kokeza. Cựu danh thủ khẳng định vào thời điểm đó ông không hề có tham vọng tiếp quản FSS: “Tôi chỉ đang nói rằng hệ thống này quá tồi tệ. Chúng ta phải đưa những người có uy tín vào vị trí quản lý để bản thân các tổ chức này có được sự tin cậy”.

Vidic chia sẻ ông cảm thấy bất an khi biết về những lời đe dọa này từ các nhà báo chứ không phải từ cơ quan thực thi pháp luật. Ông đặt câu hỏi: “Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra với tôi? Có lẽ tính mạng của tôi vẫn đang gặp nguy hiểm. Có lẽ Kokeza vẫn còn tức giận tôi”.

Vidic tuyên bố: “Đây là một nhà nước cảnh sát và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu các cơ quan chức năng không làm ngơ. Tôi muốn một người từ các cơ quan nhà nước cho tôi biết liệu sự an toàn của tôi hiện vẫn còn đang bị đe dọa hay không”.

Kokeza đã bị cảnh sát thẩm vấn vào tháng 2/2021, dù phía cảnh sát không công khai mục đích của cuộc điều tra. Gã chưa bao giờ bị buộc tội danh nào nhưng đã từ chức Chủ tịch FSS vào tháng sau đó.

Cựu sếp FSS từ chối trả lời các câu hỏi do các phóng viên của OCCRP và KRIK gửi đến. Kokeza và các công tố viên Serbia cho biết gã chưa từng là đối tượng của một cuộc điều tra nào và không cung cấp thêm thông tin chi tiết.