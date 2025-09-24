HDBank hợp tác cùng TerraPay tăng tốc dịch vụ kiều hối toàn cầu

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với TerraPay – công ty dịch vụ thanh toán quốc tế hàng đầu có trụ sở tại London (Vương quốc Anh), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị phần kiều hối và dịch vụ tài chính quốc tế của HDBank.

Theo thỏa thuận, HDBank sẽ triển khai dịch vụ chi trả kiều hối tại Việt Nam thông qua TerraPay, bao gồm chi tiền tại quầy, chuyển khoản và chi tiền tận nhà. Đồng thời, dịch vụ chuyển tiền quốc tế từ Việt Nam đi các nước sẽ được thực hiện theo cơ chế xử lý thời gian thực (real-time) với mức phí cạnh tranh. Các thị trường trọng điểm của hợp tác bước đầu bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Úc, Ấn Độ, châu Âu và Mỹ.

Đại diện HDBank cho biết: “Hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị phần kiều hối và dịch vụ tài chính quốc tế của HDBank, mang đến giải pháp chuyển tiền toàn cầu nhanh chóng, an toàn, chi phí cạnh tranh, phục vụ nhu cầu kiều hối ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và cộng đồng kiều bào Việt Nam khắp thế giới”.

Terrapay – Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán toàn cầu hàng đầu, có trụ sở chính tại London (Vương Quốc Anh). TerraPay đơn giản hóa hoạt động chuyển tiền ở mọi nơi bằng cách cung cấp một kết nối duy nhất đến mạng lưới thanh toán xuyên biên giới rộng lớn nhất được quản lý tại hơn 30 thị trường trên thế giới, hỗ trợ thanh toán đến hơn 140 quốc gia nhận tiền, hơn 210 quốc gia gửi tiền, hơn 7,5 tỷ tài khoản ngân hàng và hơn 2,4 tỷ ví điện tử di động.

Đại diện TerraPay cũng cho biết, TerraPay rất vui mừng khi được hợp tác cùng HDBank để mở rộng thêm những trải nghiệm tài chính tiện lợi cho khách hàng.

Luôn dẫn đầu xu thế dịch vụ tài chính quốc tế, năm 2022, HDBank là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai thành công sản phẩm SWIFT Go - dịch vụ của SWIFT (Hiệp hội Viễn thông Tài chính liên ngân hàng toàn cầu). SWIFT Go cho phép các tổ chức tài chính cung cấp trải nghiệm thanh toán cho các giao dịch giá trị thấp (dưới 10.000 USD) do các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thanh toán cho nhà cung cấp ở nước ngoài và cá nhân gửi tiền cho gia đình ở nước ngoài.

Đầu tư hạ tầng công nghệ, ngân hàng cũng đang phát triển nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước trong hoạt động xuất nhập khẩu, như eLC, e TT... Ngoài ra, HDBank còn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế rộng khắp với hàng trăm đại lý là các định chế tài chính cùng nhiều đối tác trong nước và quốc tế.

Hợp tác cùng TerraPay một lần nữa khẳng định vị thế của HDBank trong lĩnh vực dịch vụ tài chính quốc tế. Với nền tảng công nghệ hiện đại và năng lực triển khai các giải pháp thanh toán xuyên biên giới đa dạng, HDBank không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chuyển tiền quốc tế ngày càng cao của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng tầm vị thế của ngân hàng Việt trên bản đồ tài chính thế giới, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hội nhập sâu rộng vào dòng chảy kiều hối toàn cầu.