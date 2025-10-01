Hàng trăm người mang đất, đá 'vá' đê sông Vinh

Ngày 1/10, UBND phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, huy động hàng trăm người "vá" bờ sông Vinh bị sạt lở.
Theo người dân địa phương, rạng sáng cùng ngày, nước sông Vinh dâng cao khiến tuyến đường Vĩnh Giang ven sông Vinh (đoạn qua địa phận phường Trường Vinh) xuất hiện điểm sụt lún, sạt lở.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng lực lượng dân quân tự vệ và người dân được huy động tham gia “vá” bờ sông Vinh.
Tuyến đê ven sông Vinh xuất hiện sụt lún, nứt toác.
Hàng trăm bao đất, đá đã được vận chuyển tới hiện trường để khẩn trương gia cố đoạn đê bị sạt lở.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết sự cố vỡ bờ sông Vinh xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, làm tăng lưu lượng nước, gây áp lực lên hệ thống bờ bao làm xói mòn, trượt lở.
Việc sạt lở đê sông Vinh có thể gây ngập một số cụm dân cư. Vì vậy, các lực lượng chức năng đang khẩn trương dùng mọi biện pháp xử lý sự cố.