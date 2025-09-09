Hàng nghìn thanh niên Nepal xuống đường biểu tình, ít nhất 20 người thiệt mạng

Cuộc biểu tình của thế hệ thanh niên Gen Z bắt nguồn từ sự giận dữ trước tình trạng tham nhũng trong bộ máy chính quyền và lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội vừa được Chính phủ Nepal ban hành.

Cuộc biểu tình do thanh niên Nepal phát động bắt đầu trên không gian mạng đã lan ra đường phố của thủ đô Kathmandu cùng nhiều thành phố khác trên cả nước trong ngày 8/9. Những người biểu tình đụng độ với cảnh sát gần Tòa nhà Quốc hội. Lực lượng an ninh đã nổ súng, khiến ít nhất 20 người biểu tình thiệt mạng và hơn 250 người bị thương trên khắp Nepal.

Hàng nghìn người biểu tình trẻ tuổi, nhiều người trong số họ vẫn mặc đồng phục của các trường phổ thông hoặc đại học, đã xuống đường tuần hành trong cuộc biểu tình được mệnh danh là “Cuộc cách mạng Thế hệ Z”.

Cuộc biểu tình bắt đầu từ không gian mạng đã lan ra đường phố của thủ đô Kathmandu cùng nhiều thành phố khác trên khắp Nepal trong ngày 8/9 (ANI)

Nhiều người đã vượt qua các khu vực cấm, vượt qua hàng rào chắn của cảnh sát. Khi các cuộc đụng độ leo thang, cảnh sát đã nổ súng tại nhiều địa điểm, buộc chính quyền phải áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô và nhiều thành phố khác.

Bộ trưởng Nội vụ Nepal Ramesh Lekhak đã từ chức giữa làn sóng biểu tình, viện dẫn trách nhiệm đạo đức, khi các cuộc biểu tình lan rộng ra cả nước. Những người biểu tình mang theo quốc kỳ và biểu ngữ với các khẩu hiệu như “Chấm dứt tham nhũng chứ không phải mạng xã hội”, “Bỏ cấm mạng xã hội” và “Thanh niên chống tham nhũng” khi diễu hành trên đường phố.

Người biểu tình yêu cầu Thủ tướng KP Sharma Oli từ chức và rời khỏi đất nước.

Phản ứng trước làn sóng biểu tình của thanh niên, Thủ tướng KP Sharma Oli đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp của Nội các. Tại cuộc họp, ông Sharma Oli tuyên bố chính quyền vẫn kiên định với quyết định cấm mạng xã hội, tuyên bố sẽ không khuất phục trước “những kẻ gây rối thuộc Thế hệ Z”.

Ông Oli khẳng định quyết định của chính phủ là đúng đắn và chỉ đạo tất cả các bộ trưởng trong Nội các phải công khai ủng hộ quyết định này. Tuy nhiên, các thành viên Đảng Quốc đại Nepal là bộ trưởng trong Chính phủ vẫn yêu cầu Thủ tướng dỡ bỏ lệnh cấm.

Tức giận trước lập trường cứng rắn của Thủ tướng Oli, Đảng Quốc đại Nepal thành viên của liên minh cầm quyền đã quyết định không tham dự cuộc họp Nội các.

Những người biểu tình là học sinh, sinh viên, thanh niên đụng độ với cảnh sát trên đường phố thủ đô Kathmandu (ANI)

Trong ngày 8/9, Chính phủ Nepal đã áp đặt lệnh giới nghiêm quanh khu vực tòa nhà Quốc hội và các địa điểm quan trọng khác tại thủ đô Kathmandu, khi tình hình ngày càng bất ổn từ sáng sớm. Lệnh giới nghiêm cũng được áp đặt tại biên giới Bhairahawa gần Ấn Độ và cảnh báo đã được ban bố tại các quận giáp biên giới của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Trong khi đó, quân đội Nepal đã được triển khai để thực thi pháp luật và trật tự tại các khu vực biểu tình ở Kathmandu.

Phong trào biểu tình do Thế hệ Z dẫn đầu bùng phát sau quyết định của Chính phủ Nepal hôm 4/9 chặn 26 nền tảng mạng xã hội, bao gồm Facebook, Twitter, WhatsApp và YouTube, vì không đăng ký với Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin nước này.

Trong khi Chính phủ Nepal tuyên bố lệnh cấm là vấn đề tuân thủ quy định, những người biểu tình lại coi đó là một hành động kiểm duyệt trực tiếp nhằm đàn áp những tiếng nói chỉ trích và bất đồng chính kiến ​​có tổ chức.

Bất chấp lệnh cắt sóng điện thoại và internet do Chính phủ áp đặt, những người lãnh đạo phong trào biểu tình đã chuyển sang các nền tảng thay thế như TikTok và Reddit để huy động lực lượng tham gia biểu tình.