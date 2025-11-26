(VTC News) -

Ngày 26/11, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 4769 bổ sung danh sách tên đặt tại Đề án Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn TP Hải Phòng.

Trong đợt này, danh sách bổ sung tên đường, phố, công trình có tên của cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hải Phòng sẽ đặt tên đường, công trình mang tên cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. (Ảnh minh họa)

Ông Lê Văn Thành sinh ra và lớn lên tại xã Tân Liên (nay là xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Ông nguyên là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Trong giai đoạn ông Lê Văn Thành giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ngân sách của thành phố tăng cao, do đó nhiều tuyến đường giao thông, cầu kết nối nội thành và ngoại thành ở Hải Phòng, kết nối Hải Phòng với các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh được xây dựng đã thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của thành phố.

Năm 2021, ông được bầu làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh nặng, ông mất ngày 22/8/2023 tại nhà riêng, hưởng thọ 61 tuổi.

Trong quá trình công tác, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.

Cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Theo Quyết định của UBND TP Hải Phòng, hiện thành phố có 70 tên của các danh nhân có công với đất nước và địa phương; 104 tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hóa; 6 tên di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu biểu của quốc gia và địa phương; cùng 2 tên sự kiện lịch sử có giá trị tiêu biểu của địa phương.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng, cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng đã được UBND thành phố phê duyệt.

Các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu, cơ quan, đơn vị liên quan sẽ phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả của việc đặt tên.