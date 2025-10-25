Hà Nội không yêu cầu nộp hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu

(VTC News) -

Công văn nêu rõ, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, trong đó có nội dung “yêu cầu không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu”, UBND thành phố chỉ đạo như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/chi nhánh, các Điểm Phục vụ hành chính công và tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, bao gồm:

Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD;

Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân;

Đăng kí thường trú;

Đăng kí tạm trú;

Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe;

Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội);

Đăng kí khai sinh, khai tử, kết hôn;

Đăng kí biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ);

Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng...

Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về nội dung nêu trên.

Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu dưới hình thức trực tuyến toàn trình, không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; xử lý hoặc đề xuất xử lý nếu phát hiện trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng và UBND thành phố.